Lubelscy stypendyści już dzielą otrzymane pieniądze. Po ile dostali? (dużo zdjęć)

Samorząd Województwa Lubelskiego przeznaczył w tym roku na stypendia z zakresu kultury 300 tysięcy złotych. Pieniądze trafiły do 184 artystów, którzy nie ukończyli 18. roku życia i 52 osób, które w momencie składania wniosku o stypendium były już pełnoletnie, a nie przekroczyły czterdziestki. Osoby zainteresowane składały wniosek o stypendium w jednej z dziewięciu dziedzin: muzyka, sztuki wizualne, teatr, taniec, film, literatura, opieka nad zabytkami, animacja kulturalna i twórczość ludowa.

Pieniądze (1410 zł lub 1152 zł - red.) wpłyną na konta nagrodzonych lub ich rodziców. Większość stypendystów już dobrze wie, na co przeznaczy te środki.

- Kupię muzyczny mikser - mówi Maksymilian Belniak z Lublina, uczeń I klasy liceum w Lubelskiej Szkole Realnej, uczestnik IV edycji The Voice Kids, laureat wielu konkursów krajowych i międzynarodowych, dziękując za wyróżnienie, który zmobilizuje go do jeszcze większej pracy.

8-letnia Łucja Andrzejewska z Chełmskiej Szkoły Rocka stypendium przyznane jak sama mówi "za ciężką pracę" przeznaczy na zakup pianina. - Akurat tyle nam brakowało. Od zawsze córeczka marzyła by mieć swój instrument. Ta nagroda to motywacja do dalszej nauki - podkreśla mama laureatki, Paula Andrzejewska.

Małgorzata Chodyka z Międzyrzecza Podlaskiego, uczennica 3 klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskioej od wielu lat pisze wiersze. - Dla siebie, co mi przyjdzie do głowy, o różnych problemach i pięknie, które nas otacza - mówi laureatka wielu konkursów literackich i dodaje, że może za pieniądze ze stypendium uda się wydać niewielki tomik z jej twórczością.

- Sesja studyjna i pokrycie kosztów wyjazdu na kolejne konkursy muzyczne - wylicza potrzeby Dominika Matysik z "Paderewskiego" w Lublinie. 12-latka śpiewa od 4 roku życia i ma na swoim koncie wiele wygranych przeglądów muzycznych i konkursów.

Nie tylko najmłodsi twórcy kultury wiedzą na co wydadzą pieniądze ze stypendium. Klaudia Klimek, tegoroczna maturzystka z "Biskupiaka", wyróżniona za twórczość ludową za otrzymane środki kupi… strój ludowy. - Uzupełnię swoją garderobę, bo część jest pożyczona - wyznaje 18-latka, która aktywnie działa w Regionalnej Grupie Obrzędowej w Krzczonowie. - Staramy się ludziom w naszym wieku przybliżyć tradycje i kulturę, obyczaje które występowały wcześniej, a teraz zanikają. Często chodzimy w strojach ludowych i... ludzie pytają nas: W jakim zespole tańczymy czy śpiewamy? A tak nie jest – uśmiecha się Klaudia Klimek i zaprasza już dziś na Noc Świętojańską oraz różnego rodzaju warsztaty organizowane przez Regionalną Grupę Obrzędową, której założycielem jest Ignacy Wawrzycki. Inicjator RGO też otrzymał w poniedziałek stypendium i przeznaczy je na renowacje eksponatów, które wkrótce pojawią się w tworzonej przez młodych animatorów kultury ludowej regionalnej izbie w Żukowie koło Krzczonowa.

Samorząd Województwa Lubelskiego stypendia z zakresu kultury przyznaje od 2004 roku. Przez 20 lat do młodych twórców trafiło 3 miliony 300 tysięcy złotych.