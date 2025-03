Podpisane porozumienie ma otwierać nowe perspektywy współpracy w obszarze kształcenia, badań naukowych oraz działań promocyjnych. Studenci Akademii WSEI zyskają dostęp do praktyk zawodowych, wizyt studyjnych i zajęć praktycznych, co wpłynie na ich przygotowanie do pracy w sektorze transportu i lotnictwa. Współpraca obejmie również wspólne projekty badawcze, organizację seminariów, konferencji naukowych, kursów i szkoleń.

– Z ogromną satysfakcją przyjmuję fakt, że dziś mogliśmy podpisać umowę z Portem Lotniczym Lublin S.A. To niezwykle korzystne porozumienie, które otwiera przed naszymi studentami nowe możliwości – zwłaszcza dla tych kształcących się na kierunkach związanych z transportem. Dzięki współpracy z lotniskiem zyskają oni dostęp do praktycznej wiedzy i doświadczenia, których nie mogliby zdobyć wyłącznie w murach uczelni – powiedział prof. dr hab. inż. Marek Opielak, Rektor Lubelskiej Akademii WSEI.

Wspólne działania obu instytucji mają rozwijać kompetencje przyszłych specjalistów oraz wspierać innowacyjne rozwiązania w branży lotniczej.