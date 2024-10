Powołali nowego inspektora nadzoru budowlanego w Lublinie

Na święta więcej autobusów. Coraz tłoczniej przy cmentarzach

Od czwartku do soboty puławianie będą mogli bezpłatnie jeździć autobusami kursującymi na cmentarze. Chodzi o dodatkową linię "C" oraz 3, 4 i 14. Kierowcy przy nekropoliach powinni uważać wzmożony ruch, pieszych oraz stosować się do znaków. Piaskową już zwężono do dwóch pasów.