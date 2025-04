Wystarczy kupić bilet na dowolny pociąg PKP Intercity do Warszawy i podczas wydarzenia odwiedzić specjalne stoisko przewoźnika na błoniach Stadionu Narodowego. Tam pasażerowie otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w obchodach. Bilet do Warszawy wraz z potwierdzeniem uprawnia do bezpłatnego powrotu do stacji wyjazdu – pod warunkiem że podróż zakończy się najpóźniej 28 kwietnia. W przypadku pociągów z obowiązkową rezerwacją miejsc należy dokupić miejscówkę za 3 zł.

Obchody mają na celu upamiętnienie koronacji Bolesława Chrobrego – pierwszego króla Polski. W programie przewidziano liczne atrakcje, a kulminacją będzie koncert z udziałem znanych artystów.

Z okazji jubileuszu PKP Intercity przygotowało również inne niespodzianki. Po polskich torach kursuje już specjalnie oklejona lokomotywa upamiętniająca 1000-lecie koronacji. Od 18 kwietnia przez miesiąc będzie prowadzić pociąg IC Zielonogórzanin na trasie Zielona Góra Główna – Warszawa Wschodnia.

Przewoźnik uruchomił także pulę 1 miliona biletów promocyjnych – ceny zaczynają się od 19 zł na pociągi kategorii TLK i IC oraz od 49 zł na połączenia EIC i EIP*. Szczegóły oferty można znaleźć na stronie internetowej PKP Intercity.