Były ogródki a są koparki. Co dzieje się przy ulicy Mełgiewskiej?

Niepokój mieszkańców wschodnich dzielnic Lublina wywołały obrazki, jakie w ostatnich tygodniach można było zaobserwować na terenie ROD „Pionier” przy ulicy Mełgiewskiej. Kilkanaście domków zostało zrównanych z ziemią, a na miejscu pojawili się robotnicy, którzy zamknęli wjazd. Dzisiaj w tym miejscu leżą sterty śmieci, pozostałości altanek ogrodowych.

Wszystko to ma związek z pobliskimi zakładami produkcyjnymi i magazynami. Konkretniej - trwające prace to budowa drogi dojazdowej do innej inwestycji prowadzonej w parku. Powstająca droga nie ma jeszcze nazwy, ale zezwolenie na jej realizację wydano w listopadzie ub. roku.

– Budowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Mełgiewską oraz drogi DR01 wraz ze skrzyżowaniem to zadanie realizowane przez inwestora zewnętrznego, który w tej okolicy prowadzi swoją inwestycję – tłumaczy Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Wszystko to odbywa się na podstawie ustawy o drogach publicznych, która mówi, że budowa dróg spowodowanych inną inwestycją leży w zadaniach inwestora.

Jak dodaje Fisz, zakres prac obejmuje budowę dwóch odcinków o łącznej długości ponad 1 km wraz ze skrzyżowaniami. Ponadto przewidziano m.in. budowę oświetlenia drogowego, chodników, przejść dla pieszych, budowę/przebudowę sieci elektroenergetycznych, kanalizacji kablowej, kanalizacji deszczowej, gazowej, teletechnicznej, budową kanału technologicznego oraz przebudową sieci trakcji trolejbusowej. Droga będzie sięgać aż do linii kolejowej położonej kilkaset metrów od ulicy Mełgiewskiej.