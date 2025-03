Cyfrowa podróż do świata Witkacego - nowy projekt CSK

Wystawa, stworzona we współpracy CSK z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, prezentuje ekspresyjne, poruszone portrety z legendarnej „Firmy Portretowej” Witkacego, która w tym roku świętowałaby swoje stulecie. Ekspozycja to okazja do zapoznania się z dorobkiem jednego z najbardziej awangardowych i kontrowersyjnych artystów XX wieku. Dzięki zitalizowanym zbiorom, multimedialna prezentacja prac Witkacego oferuje nowe spojrzenie na jego twórczość, łącząc tradycję z nowoczesnością i przybliżając sztukę szerokiemu gronu odbiorców.

Projekt „Multimedialna Galeria CSK” ma na celu stworzenie stałej przestrzeni wystawienniczej, w której będzie możliwe przedstawienie multimedialnych form sztuki wizualnej, nie ograniczając się jedynie do statycznych obrazów. Galeria Multimedialna CSK znajduje się w otwartej przestrzeni na poziomie +1 (obok przestrzeni „Browar Zakładowy”). Galeria zaoferuje twórcom unikalną możliwość wykorzystania zaawansowanych technologii do przedstawienia swoich dzieł w innowacyjny sposób.

Jak przekonują twórcy wystawy - to więcej niż ekspozycja – to immersyjne doświadczenie w nowo otwartej Galerii Multimedialnej, gdzie sztuka ożywa na ekranach 45-calowych telewizorów, w świetle projektorów i w dźwięku, który otula przestrzeń. Dzięki tabletom i interaktywnym rozwiązaniom zwiedzający mogą wejść w dialog z dziełami, odkrywając ich tajemnice na własny sposób.

Wystawa dostępna w godzinach otwarcia budynku Centrum Spotkania Kultur od 8:00-21:00. Wstęp bezpłatny