Dodatek węglowy. Ludzie czekają, a pieniędzy nie ma

Uszczelnienie jest konieczne, bo pierwotnie stworzone przepisy okazały się mocno niedopracowane i dały okazję do nadużyć. W gminach już widać, że po kilka osób stara się o pieniądze na węgiel do tego samego pieca.

Tak jest chociażby w Końskowoli. W bazie Urzędu Gminy jest ok. 2,5 tys. źródeł ciepła. Wiadomo to z deklaracji, które do końca czerwca musieli złożyć mieszkańcy. Teraz, gdy rząd zaoferował dodatki do zakupu węgla, wpłynęło dużo więcej wniosków niż jest zgłoszonych źródeł ciepła.

Wnioski na jeden piec składało po kilka osób mieszkających pod jednym dachem. A zgodnie z nowelizacją ustawy, gmina może przelać jeden dodatek. – Komu mamy go wypłacić? Nie mamy jasnych wytycznych – zauważa Mariusz Majkutewicz, zastępca wójta Końskowoli.

Po kilku chętnych jest też w Karczmiskach. – Mieszkańcy już pytają, kto z nich dostanie – przyznaje wójt. Aktualnie pod uwagę brana jest wersja, że pieniądze trafią do tego, kto pierwszy złożył wniosek. Ale taka decyzja, jak zauważają gminy, może być niefortunna, bo współmieszkańcy mogą być ze sobą skłóceni.

– Ministerstwo nie przewidziało, jak duże problemy mogą powodować takie dziury w systemie – ocenia Majkutewicz.

Brak pieniędzy na dodatki i niejasne przepisy to nie wszystkie problemy. Dla urzędników, obciążonych też deklaracjami emisyjności budynków, to dodatkowa robota papierkowa. – Pracownicy urzędu pracują po godzinach i w soboty – przyznaje zastępca wójta Końskowoli. – Tyle z tym pracy.