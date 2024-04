Duża inwestycja w zdrowie psychiczne dzieci z Lubelszczyzny

Pierwszym etapem jest budowa pawilonu nowego centrum w Lublinie. Budynek powstanie się przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym. Znajdować się w nim będą m.in. Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, Oddział Dzienny Psychiatryczny, poradnie zdrowia psychicznego, poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży, a także Regionalne Centrum Koordynacyjne. Ma to poprawić sytuację pacjentów z regionu, którzy zmagają się z problemami natury psychicznej.

- Ten projekt jest innowacyjny w skali kraju, nikt jeszcze w Polsce czegoś takiego nie zrobił. Oczywiście są enklawy leczenia środowiskowego, ale najczęściej są one komercyjne i niepubliczne. My spinamy to w jeden podmiot leczniczy, dodatkowo w publicznym systemie ochrony zdrowia, który będzie koordynował wszystkie poziomy referencyjności, od samego początku. Rozpoczynając od wsparcia od dzieciaka w środowisku, w jego szkole czy domu, dalej przechodząc kolejno do poradni psychologicznej i poradni zdrowia psychicznego, oddziału dziennego i w końcu w diagnozie do leczenia szpitalnego, jeśli potrzeba – mówi dr n. med. Piotr Dreher, p.o. dyrektora Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie i dodaje:

- Nie może być tak, że dzieciak czeka czasami dwa, trzy miesiące do poradni zdrowia psychicznego w celu np. zasięgnięcia opinii lekarza psychiatry. Chcemy tę dostępność poprawić i na sam początek chcemy zaciągnąć 20 do 30 proc. województwa, ale w tym pierwszym poziomie referencyjności, czyli we wsparciu środowiskowym, a potem działać dalej tak, żeby w jak największej skali zabezpieczyć województwo.

Oprócz utworzenia RCZP w Lublinie, ośrodki mają powstać także w Cholewiance, Chełmie, Radecznicy i Suchowoli.

Inwestycja została oficjalnie zainaugurowana 5 kwietnia przez marszałka i wicemarszałka województwa oraz p.o. dyrektora szpitala. Realizacja projektu to koszt 53 mln zł, z czego 43 mln zł kosztów będzie pokryte z Funduszy UE oraz 5,5 mln zł z Budżetu Państwa.

- Zdrowie dzieciaków i młodzieży jest na pierwszym miejscu. Wiadomo, że dorosłych też trzeba leczyć, ale maluszki i ci dorastający są najważniejsi, czy nam się to podoba czy nie. Jeśli NFZ będzie niedomagał, to budżet województwa musi domagać i mogę zadeklarować, że na tę część działalności zdrowotnej jaką będzie robiło Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży muszą znaleźć się pieniądze. Nie wyobrażam sobie tego, żeby można było jakiegoś małego pacjenta pozostawić samemu sobie – zaznacza Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

WHO szacuje, że od 10 do 20 proc. populacji do 18 roku życia może zmagać się z zaburzeniami psychicznymi. Lekarze z lubelskiego Szpitala Neurochiatrycznego wskazują, że około 80 proc. małych pacjentów w ich szpitalu to osoby z myślami samobójczymi lub po próbach samobójczych. Z opieki w nowym centrum zdrowia ma korzystać około 12,5 tys. osób rocznie. Planowane zakończenie budowy to 30 czerwca 2026 roku.