Dzik zaprasza do odwiedzin w lubelskim skansenie

To nowa atrakcja w Muzeum Wsi Lubelskiej. Stanęła tam nieprzypadkowo, ponieważ nawiązuje do wydarzeń z zeszłego roku, gdy na teren muzeum dostała się rodzina dzików. Nowa atrakcja stoi przy remizie strażackiej z Beldna - w miejscu idealnym do odpoczynku i relaksu po zwiedzaniu skansenu.

>> Skansen zamknięty. Wprowadzili się tam nietypowi goście <<

- Dzik to nie tylko nowa atrakcja w Muzeum, ale też początek nowej inicjatywy: przestrzeni dla artystów plastyków i plenerów rzeźbiarskich, które wzbogacą muzealne Powiśle o sztukę współczesną inspirowaną kulturą wsi i naturą - mówi dyrektor Bartłomiej Bałaban.

Autorem rzeźby jest Szymon Kryński, który na co dzień pracuje w lubelskim skansenie, a po godzinach zajmuje się rzeźbiarstwem.