Dziś Dzień Ziemi. "To, co teraz zrobimy, będzie procentowało"

„Ziemia na krawędzi” to tytuł tegorocznej edycji Dnia Ziemi zorganizowanego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS już po raz 16. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i teraz pracownicy UMCS oraz zaproszeni wystawcy przygotowali wiele ciekawych wykładów, warsztatów, wystaw i konkursów.

- Tegoroczna oferta jest adresowana do uczniów szkół średnich oraz ostatnich klas szkół podstawowych - mówi Adam Lesiuk, koordynator Światowego Dnia Ziemi 2023 na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. I dodaje: - Jest to w sumie około czterdziestu wykładów i warsztatów propagujących ideę ochrony Ziemi i jej środowiska: klimatu, ekosystemów czy wspieranie działań na rzecz bioróżnorodności. To, co teraz zrobimy dla tych dzieci, będzie procentowało w przyszłości. To im przekażemy ten świat, który za chwilę może mieć jeszcze większe problemy, niż obecnie.

Jednym z działań mających zaszczepić w młodych ludziach ideę ochrony środowiska było proekologiczne rękodzieło, realizowane pod okiem pracowników Wydziału Artystycznego UMCS.

- Zrobiliśmy potwora o imieniu Kolba - mówi 12-letni Aleksander, uczestnik warsztatów. I wyjaśnia: - Pomysł był taki, aby stworzyć stwora, który będzie bronił planetę Ziemię przed złymi ludźmi, którzy niszczą środowisko. Od teraz Kolba to nasz superbohater!

Jednak nie musimy się uciekać do pomocy superbohatera, aby nieco ulżyć Ziemi i to nie tylko w jej dniu. Możemy więc np.: ograniczyć zużycie wody i energii, korzystać z transportu zbiorowego i zeroemisyjnego, np. rowerów, naprawiać zepsute urządzenia zamiast kupować nowe, segregować odpady przyczyniając się do wzrostu recyklingu, zrezygnować z toreb jednorazowych.

Warto wspomnieć, że obchody Dnia Ziemi to pomysł sięgający 1970 roku. Wtedy to senator Gaylord Nelson zaproponował ogólnonarodową demonstrację sprzeciwu wobec degradacji środowiska naturalnego i poparcia dla rodzących się ruchów proekologicznych. Aby uczcić tą inicjatywę, corocznie 22 kwietnia obchodzone jest święto naszej planety.