Jest nowa szefowa wojewódzkiego nadzoru budowlanego

Doświadczony bramkarz blisko Motoru Lublin?

Wygląda na to, że głównym kandydatem do wzmocnienia pozycji bramkarza w Motorze Lublin jest Dante Stipica. Doświadczony chorwacki golkiper ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Ruchu Chorzów, który spadł z PKO BP Ekstraklasy. Nadal jest jednak graczem Pogoni Szczecin, z którą ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2026 roku.