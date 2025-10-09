Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Z „Gaudeamus igitur” i gromkimi brawami rozpoczął się w czwartek (9 października) nowy rok akademicki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Tegoroczna inauguracja miała wyjątkowy charakter – uczelnia świętuje 70-lecie swojego istnienia.
W Centrum Kongresowym UP spotkali się studenci, wykładowcy i zaproszeni goście. Tradycyjnie wręczono Medale Pro Scientia et Humanitate oraz Medale Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przyznawane osobom zasłużonym dla nauki i wspólnoty akademickiej.
Rektor prof. Krzysztof Kowalczyk w przemówieniu nawiązał do historii i misji uczelni.
– Dzisiejsza Jubileuszowa inauguracja to również czas podsumowań, refleksji nad osiągnięciami i analizy rozwoju naszego Uniwersytetu w minionych siedemdziesięciu latach – mówił rektor. – To dzień, w którym składamy wielkie słowa podziękowania i uznania wszystkim ludziom, którzy tworzyli i tworzą naszą uczelnię.
Profesor podkreślił, że Uniwersytet dysponuje dziś nowoczesną bazą naukową i coraz śmielej współpracuje z ośrodkami badawczymi na całym świecie.
– Nasi pracownicy przywiązują ogromną wagę do badań aplikacyjnych, zwłaszcza w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony zdrowia zwierząt i człowieka oraz ochrony środowiska – zaznaczył.
Nie zabrakło też słów skierowanych do studentów.
– Chciałbym, aby Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie od dzisiaj stał się dla Was drugim domem, Waszą Alma Mater – zwrócił się do młodzieży prof. Kowalczyk. – Świat czynili lepszym tylko ludzie wielkiej wiedzy, szlachetni i prawi. Z całego serca życzę wam, abyście do nich należeli.
Inauguracja była nie tylko symbolicznym początkiem nowego roku akademickiego, ale też okazją do przypomnienia, jak duży wkład uczelnia wnosi w rozwój nauki, rolnictwa i regionu. A jak podkreślał rektor - kolejne lata mają przynieść jeszcze więcej innowacji i współpracy międzynarodowej.