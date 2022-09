Kaja Godek w sądzie w Lublinie. Ale mediacje się nie udały

Zgody nie było

Mediacje trwały ok. 5 minut.

– Bart Staszewski odrzucił naszą propozycję rozwiązania polubownego i to pokazuje jakie to jest środowisko. To są pieniacze, megalomani, mitomani i taki charakter ma ta sprawa. To sprawa jest oczywiście przeciwko mnie, ale właściwie można powiedzieć, że Bart mści się za projekt obywatelski, czyli za coś co podpisało 200 tys. Polaków. To jest kpina z demokracji, dlatego że ludzie mają prawo wprowadzać projekty do Sejmu i mają prawo domagać się zakazu homo-propagandy. Kampania „Stop dewiacji”, która mówi o związku środowiska LGBT z wykorzystywaniem seksualnym dzieci będzie prowadzona czy to się komuś podoba, czy to się komuś nie podoba – podkreślała Kaja Godek.

– Pani Godek stwierdziła, że może co najwyżej powiedzieć, że jest jej przykro. To jest coś na co nie mogę się zgodzić. Chodziło o przeprosiny, autentyczne przeprosiny i zadośćuczynienie. Z zadośćuczynienia byłbym nawet w stanie zrezygnować, ale ważna jest tutaj skrucha i chęc posypania głowy popiołem. Tego po Kai Godek się nie można spodziewać i ten teatr, który tak naprawdę robi przed sądem pokazuje jakie są jej prawdziwe intencje. To jest próba kontynuowania swojej kampanii anty LGBT także na sali sądowej – podsumował Bart Staszewski.

Proces ma się rozpocząć 14 listopada. Jeśli strony powołają wielu świadków z Warszawy możliwe jest przeniesienie go do tamtego sądu.