Kapusty i wrzosy ozdobią miasto. Wiemy, gdzie się pojawią

Na jesień miasto wymienia roślinne nasadzenia. Na placach i w donicach pojawią się różnokolorowe bratki, wrzosy i kapusty ozdobne.

– Bratki, wrzosy i kapusty to gatunki roślin idealnie pasujące do miejskich aranżacji na chłodniejsze miesiące. Tworzą one efektowne i trwałe kompozycje nawet w niskich temperaturach. Chcemy, aby najbardziej reprezentacyjne miejsca w Lublinie były pełne koloru również jesienią i zimą – mówi Katarzyna Antoń, miejski architekt zieleni.