Kto zostanie sportowcem roku 2024 w plebiscycie Dziennika Wschodniego? Oglądajcie

W piątek wieczorem, ostatniego dnia lutego przekonamy się kto zostanie sportowcem roku 2024 w plebiscycie Dziennika Wschodniego.

Po dwumiesięcznych emocjach związanych z głosowaniem, dotarliśmy do finiszu naszego sportowego plebiscytu. Podczas uroczystej gali odbywającej się w hotelu Ibis Styles poznamy nazwiska najlepszych z najlepszych. We wszystkich organizowanych dotychczas plebiscytach królowała Aleksandra Mirosław. U nas, wszystko jest możliwe, ponieważ część decyzji oddaliśmy w ręce naszych Czytelników. To Wy, wraz z kapitułą zdecydowaliście, kto był najlepszym sportowcem tego roku.

Chcecie się upewnić, czy wszystko poszło po waszej myśli? Oglądajcie transmisję na żywo z wydarzenia.