Kwalifikacja to nie mobilizacja, ale stawić się trzeba. Ruszyły komisje wojskowe w Lublinie

Ponad 14 tys. młodych osób otrzymało w tym roku wezwanie na komisję wojskową.

– Kwalifikacja wojskowa mówi nam, ilu możemy mieć powoływanych w przyszłości żołnierzy. W obecnej sytuacji, jaka ma miejsce za wschodnią granicą, uważamy, że to jest bardzo ważne dla nas jako obywateli – mówiła podczas rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej w powiecie lubelskim starosta lubelska Sylwia Pisarek-Piotrowska.

W powiecie lubelskim kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 3 marca i potrwa do 29 kwietnia 2025 roku. Wezwanie na komisję otrzymują:

mężczyźni urodzeni w 2006 roku

mężczyźni urodzeni w latach 2001–2005, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

osoby, które w latach 2023–2024:

zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej



zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończeniem kwalifikacji wojskowej

kobiety urodzone w latach 1998–2006, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2024/2025 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej

Osoby, które otrzymały wezwanie na komisję wojskową zobligowane są do stawienia się do jednej z 24 powiatowych komisji lekarskich. Aby wszystko przebiegło sprawnie, osoby z wezwaniem powinny mieć ze sobą dokument tożsamości, dokumenty dotyczące wykształcenia oraz w przypadku występowania jakichś chorób należy zabrać ze sobą dokumentację medyczną. Stawienie się na komisje jest obowiązkowe, jeśli osoba wzywana nie pojawi się na komisji, może być na nią doprowadzona lub otrzymać mandat.

Podczas komisji lekarz zadecyduje do której z czterech kategorii zostanie przydzielony wezwany:

Kategoria A – czyli osoba całkowicie zdolna do służby wojskowej. Kandydaci posiadający kategorię A mogą zostać powołani do różnych form służby wojskowej, w tym do służby zasadniczej, zawodowej oraz rezerwy, a także brać udział w ćwiczeniach wojskowych

Kategoria B – czyli osoba czasowo niezdolna do służby wojskowej. Są to zazwyczaj osoby posiadające częściową niezdolność do służby, ale trwającą nie dłużej niż 24 miesiące. Po upływie określonego czasu, takie osoby ponownie wzywane są na komisje

Kategoria D – dotyczy osób, które są niezdolne do czynnej służby w czasie pokoju. Jednak w przypadku mobilizacji ogólnokrajowej lub wojny mogą zostać powołane do rezerwy

Kategoria E – osoby całkowicie niezdolne do służby. Ta kategoria przyznawana jest osobom posiadające trwałe i poważne schorzenia, które dyskwalifikują z jakiejkolwiek służby wojskowej

Podczas komisji lekarskich na kandydatów będą czekać przedstawiciele Wojska Polskiego, którzy opowiedzą o rodzajach służby wojskowej dostępnej w naszym kraju.