Lubelski marszałek sporo dorobił na kolei. W pół roku prawie 49 tysięcy złotych

W związku z pełnioną funkcją najwięcej w ubiegłym roku zarobił marszałek Jarosław Stawiarski, którego roczne zarobki wyniosły 284 tys. zł. Kolejni na liście płac byli wicemarszałkowie: Michał Mulawa (nieco ponad 256 tys. zł) i Zbigniew Wojciechowski (253,5 tys. zł). Członek zarządu województwa Zdzisław Szwed otrzymał roczną pensję sięgającą 238 tys. zł, a pełniący tę samą funkcję Bartłomiej Bałaban – blisko 190 tys. zł.

Należy jednak podkreślić, że Bałaban nie przepracował na stanowisku pełnych 12 miesięcy, bo członkiem zarządu został 7 lutego ubiegłego roku. Wcześniej pracował jako dziennikarz w lubelskim oddziale TVP. W styczniu 2023 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zarobił tam „na czysto” prawie 6,5 tys. zł.

Marszałek województwa nie tylko najwięcej zarobił, ale i najwięcej dorobił. W swoim oświadczeniu oprócz pensji z Urzędu Marszałkowskiego wykazał także blisko 9,5 tys. euro (w przeliczeniu według aktualnego kursu ok. 43 tys. zł) nieopodatkowanej diety z tytułu członkostwa w Europejskim Komitecie Regionów oraz ponad 34 tys. zł z najmu mieszkania. Solidnym źródłem dochodu dla Stawiarskiego jest też funkcja członka rady nadzorczej PKP Cargo, którą pełni od 7 lipca ubiegłego roku. Przez niespełna sześć miesięcy z tego tytułu wzbogacił się o prawie 49 tys. zł.

W radzie nadzorczej innej kolejowej spółki dorabia członek zarządu województwa Zdzisław Szwed, choć jego wynagrodzenie nie jest aż tak okazałe. Przez cały ubiegły rok w mającej siedzibę w Zamościu spółce PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Szwed zarobił prawie 42 tys. zł.

Dokładne informacje z oświadczeń majątkowych znajdują się w galerii zdjęć.

Co jeszcze znajdziemy w opublikowanych zestawieniach? Bartłomiej Bałaban kupił niedawno zabytkowe renault 12 z 1979 roku. Z kolei Michal Mulawa samochód sprzedał. Zarobił na tym 41,4 tys. zł. I faktycznie, w jego najnowszym oświadczeniu nie widnieje wykazywane w ubiegłych latach BMW X1 z 2012 roku. W rubryce „mienie ruchome” samorządowcy wykazują nie tylko auta, ale też przedmioty o wartości powyżej 10 tys. zł. Stąd możemy się dowiedzieć chociażby, że marszałek Stawiarski stał się posiadaczem kosztownego zegarka marki Eberhard.

Członkowie zarządu województwa mają też zobowiązania. Michał Mulawa spłaca dwa kredyty: złotówkowy (do spłaty nieco ponad 700 tys. zł) oraz zaciągnięty we frankach szwajcarskich (w przeliczeniu ponad 340 tys. zł). Najbliżej uregulowania należności jest Zdzisław Szwed, któremu do spłacenia pozostało 33,5 tys. zł pożyczki na zakup mieszkania.