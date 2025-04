Dlaczego taka rada?

W interpelacji radny Gontarz odwołuje się do wcześniejszych działań miasta, w szczególności do interpelacji radnej Anny Glijer (klub prezydenta Krzysztofa Żuka), która zaproponowała utworzenie Rady Kobiet w Lublinie. Propozycja ta spotkała się z aprobatą wiceprezydent Anny Augustyniak, która potwierdziła, że miasto aktywnie pracuje nad przekształceniem istniejącego Forum Kobiet w Radę Kobiet.

Radny Gontarz wskazuje, że podobne podejście mogłoby zostać zastosowane w przypadku mężczyzn, którzy również potrzebują dedykowanej platformy do reprezentowania swoich interesów i rozwiązywania problemów.

Zdaniem radnego Gontarza mężczyźni w Polsce borykają się z problemami, które wymagają systemowego wsparcia. W swojej interpelacji przytacza dane statystyczne:

Demografia: Mężczyźni stanowią tylko 48,3 proc. populacji (GUS, 2023), a ich średnia życia jest krótsza niż kobiet.

Edukacja: Tylko 24,5 proc. mężczyzn ma wyższe wykształcenie (wobec 29,8 proc. kobiet w 2022 r.).

Zdrowie: 80 proc. ofiar samobójstw w Polsce to mężczyźni – to czterokrotnie więcej niż w przypadku kobiet.

Prawa rodzinne: Ojcowie często napotykają bariery w uzyskaniu równej opieki nad dziećmi po rozwodach.

Jak miałaby działać Rada Mężczyzn?

Wzorowałaby się na innych ciałach doradczych, takich jak Młodzieżowa Rada Miasta czy Rada Seniorów. Skupiałaby przedstawicieli różnych środowisk – ojców, pracowników, seniorów i specjalistów ds. zdrowia psychicznego. Jej zadaniem byłoby m.in.:

Wspieranie programów przeciwdziałających samobójstwom,

Promocja równych szans w edukacji i rodzicielstwie,

Działania na rzecz poprawy zdrowia mężczyzn.

– Powołanie Rady Mężczyzn to szansa na większą równowagę społeczną – chcemy, by głos mężczyzn był słyszany, a ich potrzeby uwzględniane w polityce miasta – argumentuje radny Gontarz.

"Czas na równowagę"

– Mężczyźni w Lublinie i w Polsce zmagają się z realnymi problemami, które wymagają uwagi i konkretnych działań. Skoro miasto pozytywnie odniosło się do propozycji utworzenia Rady Kobiet, przekształcając Forum Kobiet w oficjalny organ doradczy, wierzę, że podobny krok można zrobić dla mężczyzn – mówi Gontarz.

Prezydent Żuk ma teraz przeanalizować możliwość powołania rady. Decyzja może zapaść w ciągu najbliższych miesięcy.

W Polsce nie istnieje żadna rada mężczyzn jako organ doradczy w samorządach, podobny do rad kobiet. Rady kobiet są stosunkowo nową formą partycypacji społecznej, która zyskała popularność po 2016 roku i działa na rzecz reprezentowania interesów kobiet wobec władz samorządowych. Do tej pory powstało kilkanaście, do kilkudziesięciu takich gremiów, głównie na poziomie gminnym, a ich działalność koncentruje się na promowaniu równości płci oraz uwzględnianiu potrzeb kobiet w lokalnych decyzjach.