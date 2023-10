Lublin już w drodze na Marsz Miliona Serc w Warszawie

Mieszkańcy stolicy województwa zebrali się na parkingu przy Arenie Lublin. Stąd ruszyło kilkanaście wypełnionych do ostatniego miejsca autokarów, w sumie ponad 600 osób.

Byli w nich członkowie i zwolennicy Platformy Obywatelskiej, również KOD-u i Lewicy, ale też osoby, które żadnej konkretnej parti nie popierają, są natomiast przeciwko rządom Zjednoczonej Prawicy.

Mają jeden wspólny cel: wygrać wybory parlamentarne 15 października i odsunąć PiS od władzy. Wśród zgromadzonych tłumnie ludzi są nie tylko lublinianie, ale też mieszkańcy z okolicznych miejscowości. Młodzi i starsi, ramię w ramię w tym samym celu. Jak mówią, pragną być tym jednym z miliona serc, które maja wiarę na zmianę.

– Ludzie muszą przestać się bać, może jak nas zobaczą, uwierzą, że można coś zmienić. Naród Polski potrzebuje solidarności. Jadę, bo jestem Polką, której jeszcze nikt nie zabrał wolności słowa i wyboru – mówił nam pani Anita.

Pani Maria ma 71 lat, mieszka samotnie, chociaż, jak przyznaje, ma rodzinę, za którą bardzo tęskni. – Cóż mi po trzynastce, czternastce, jak wnuki i dzieci za granicą. Nie chcą wracać. Bo do czego? Ja ich rozumiem. Mieszkania drogie, życie drogie, kobietom prawa się zabiera, sądy, policja, co to za kraj. Byłam za PiS-em, już nie jestem. Nie w takim kraju godziłam się żyć – tłumaczy starsza kobieta.

– Jedyną metodą zachowania rozumu pośród morza bólu jest działanie. Jadę, bo boli mnie współczesna Polska – podaje swoją motywację młody mężczyzna.

Marsz Miliona Serc rozpocznie się w samo południe. Uczestnicy wyruszą z ronda Dmowskiego w centrum Warszawy. Następnie przejdą ul. Marszałkowską do Świętokrzyskiej, a po dotarciu do ronda ONZ skręcą w prawo, w aleję Jana Pawła II. Tą arterią przemaszerują do ronda „Radosława”. Zakończenie zgromadzenia planowane jest w tym miejscu, o godz. 16.

>>> Będziemy relacjonować Marsz na naszej stronie <<<