Lublin na widelcu: gdzie zjesz najlepszy makaron w mieście?

Nie chodziło nam o przypadkowe rekomendacje. Ranking powstał na podstawie ocen i opinii internautów w Google Maps, czyli głosu tych, którzy naprawdę próbowali, smakowali i oceniali. W efekcie powstała mapa lubelskich miejsc, gdzie makaron ma charakter – gdzie czuć pasję, dobrą oliwę i pomysł kucharza.

Lubelska gastronomia dojrzewa z roku na rok. W menu tutejszych restauracji makaron stał się symbolem prostoty połączonej z finezją. Są miejsca, które trzymają się włoskiej tradycji, oferując klasyki takie jak carbonara, tagliatelle z truflami czy spaghetti aglio e olio. Ale są też lokale, w których kucharze pozwalają sobie na śmiałe eksperymenty – łącząc pastę z polskimi smakami, lokalnymi serami czy nawet nutą orientu.

Wśród faworytów znaleźli się zarówno doświadczeni gracze lubelskiej sceny kulinarnej, jak i zupełnie nowe adresy, które w krótkim czasie zaskarbiły sobie serca (i apetyty) mieszkańców. W recenzjach użytkowników Google powtarzają się słowa: „autentyczność”, „domowy smak”, „świeżość”. I choć nie ma jednej recepty na idealny makaron, to w tych miejscach z pewnością wiedzą, jak zamienić proste składniki w coś, co poprawia nastrój szybciej niż kawa.

Światowy Dzień Makaronu to dobry moment, by przypomnieć sobie, że czasem to właśnie najprostsze potrawy mają w sobie najwięcej uroku. A Lublin – jak się okazuje – potrafi ugotować makaron, który smakuje jak podróż do Włoch. Tyle że bez biletu lotniczego.