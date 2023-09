Lublin: Plac Zamkowy niedostępny dla kierowców. Ratusz nie zmieni oznakowania

Barierki uniemożliwiające wjazd pod Zamek pojawiły się w sobotę, w związku z przygotowaniami do niedzielnego pikniku organizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie. Po weekendzie nie zniknęły, a w poniedziałek rano w tym miejscu pojawiły się ciężarówki z metalowymi elementami. To z nich składane jest koszykarskie boisko i trybuny, które pomieszczą tysiąc osób.

Od najbliższego piątku do kolejnego poniedziałku zostaną tu rozegrane mecze kobiecych i męskich turniejów w koszykówce 3x3. Będzie to wstęp do głównego wydarzenia, jakim są zaplanowane w dniach 27 września do 1 października mistrzostwa świata do lat 23 w tej dyscyplinie w kategoriach kobiet i mężczyzn.

Na zmiany w organizacji ruchu skarżą się lubelscy kierowcy. Wielu z nich wjeżdżając tu od strony ulic Podwale czy Kowalskiej dopiero przed samym placem dowiaduje się o jego zamknięciu. Ratusz nie planuje jednak wprowadzenia dodatkowego oznakowania.

- Ze swojej strony monitorujemy sytuację w tej części miasta pod względem wprowadzonej czasowej organizacji ruchu. Przy zamknięciu pl. Zamkowego założeniem było jednocześnie utrzymanie dostępu do miejsc postojowych zlokalizowanych przy ul. Kowalskiej. Stąd nie przewidujemy zmian w czasowej organizacji ruchu. Kierowców prosimy o czytanie znaków oraz informacji widniejących na tablicach zmiennej treści (VMS), zlokalizowanych na terenie miasta – odpowiada na nasze pytanie w tej sprawie Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta.

Plac Zamkowy ma być ponownie przejezdny od godzin wieczornych 4 października.