Lublin. Radni zdecydowali o remoncie skrzyżowań. Jakie na liście?

To problematyczne skrzyżowanie, mieszkańcy często zwracają nam na to uwagę – przyznaje Arkadiusz Gołębiowski, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Felin.

Potwierdzają to policyjne statystyki za zeszły rok. Wynika z nich, że miejsce, w którym ul. Doświadczalna przecina al. Witosa zajmuje trzecie miejsce na liście najbardziej kolizyjnych skrzyżowań. Przez cały zeszły rok odnotowano tutaj 33 stłuczki, a przecież wszystkie kolizje zgłaszane są policji.

– Nad al. Witosa powinien powstać wiadukt ze zjazdami, ewentualnie należałoby tu stworzyć rondo – ocenia Gołębiowski. – Konieczna jest też kamera rejestrująca przejazd na czerwonym świetle bo wiele wypadków wynika z tego, że kierowcy się spieszą i przejeżdżają na tzw. późnym żółtym świetle. Gdy al. Witosa ma czerwone światło, Doświadczalna ma już zielone. Tak dochodzi do wypadków.

Przebudowa tego skrzyżowania została w czwartek wpisana przez Radę Miasta do wieloletniego planu wydatków z budżetu Lublina. Wnioskował o to prezydent Krzysztof Żuk. Roboty miałyby być przeprowadzone w przyszłym roku.

– Planowany zakres prac zakład dobudowanie pasów do skrętu w lewo i w prawo z al. Witosa oraz dodatkowego pasa w ul. Doświadczalnej – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. Na Doświadczalnej wydzielony miałby być pas do skrętu w lewo, drugi służyłby do jazdy na wprost i skrętu w prawo.

Inwestycja ma też obejmować przebudowę sygnalizacji świetlnej i oświetlenia, przebudowę chodników i stworzenie drogi rowerowej. Miasto miałoby się też zająć przystankami: mowa o budowie zatok, ustawieniu wiat, biletomatu i wyświetlacza pokazującego godziny odjazdów.

Również w czwartek do wieloletniej listy wydatków dopisano budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Franczaka „Lalka” z ul. Skalskiego, gdzie miałyby powstać też zatoki przystankowe dla pojazdów komunikacji miejskiej. Także tutaj prace planowane są na rok 2023.

W przyszłym roku przebudowane ma być również skrzyżowanie ul. Mełgiewskiej z ul. Frezerów, które także wpisano do wieloletniego planu inwestycji. Tutaj prace mają obejmować także przebudowę sygnalizacji świetlnej, bo istniejące światła służą tylko zabezpieczeniu jednego przejścia przez jezdnię ul. Mełgiewskiej, a nie organizacji ruchu na skrzyżowaniu.

W planie finansowym pojawiła się również przebudowa skrzyżowania ul. Popiełuszki z ul. Głowackiego z przebudową ul. Popiełuszki od al. Długosza do ul. Junoszy.

Miasto ma ponadto opracować dokumentację kolejnych dwóch inwestycji.