Mamy kolejny rekord. Lublin magnesem na turystów

– Coraz więcej turystów docenia urok naszego miasta, co potwierdzają tegoroczne dane. Latem liczba odwiedzających wzrosła o 137 tys. w porównaniu z rokiem ubiegłym, a liczba gości z zagranicy zwiększyła się o 62 tys. To dowód na rosnącą atrakcyjność Lublina jako kierunku turystycznego. Bardzo się cieszę z tych danych i liczę, że jako Europejska Stolica Kultury 2029 miasto przyciągnie jeszcze więcej gości zarówno z Polski, jak i z zagranicy – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Więcej turystów, dłuższe pobyty

Wakacyjny raport obejmuje okres od lipca do września 2025 roku – czas festiwali, koncertów i licznych wydarzeń kulturalnych, które od lat są wizytówką miasta. Wśród 765 tys. wszystkich odwiedzających, 607 tys. stanowili turyści krajowi, a 158 tys. – zagraniczni.

Najwięcej osób przyjechało z Mazowsza (40,5%), następnie z województwa lubelskiego (37,5%), a dalej z Podlasia, Małopolski, Śląska, Podkarpacia i Świętokrzyskiego. Co istotne – Polacy coraz chętniej zostają w Lublinie na dłużej. Ponad połowa krajowych turystów (54%) korzystała z noclegów, wybierając najczęściej pobyty od trzech do pięciu dni (56%) lub nieco dłuższe – do ośmiu dni (31%).

Turyści z Wielkiej Brytanii, Izraela i USA

Wśród zagranicznych gości dominowali Brytyjczycy (37,5%), Izraelczycy (32%) i Amerykanie (8%). Większość z nich odwiedzała Lublin w ramach jednodniowych wizyt (88%), ale ci, którzy zostali na noc, spędzali w mieście średnio od dwóch do pięciu dni.

Najwięcej odwiedzających stanowiły osoby młode – do 25 roku życia (35%), a tuż za nimi znalazła się grupa 36–45 lat (33%).

Gdzie zaglądają turyści?

Nie ma zaskoczeń – wśród najczęściej odwiedzanych miejsc znalazły się: Krakowskie Przedmieście, Stare Miasto, Zamek Lubelski, deptak i plac Litewski, a także Ogród Saski. Turystów przyciągają również zabytki sakralne, m.in. Bazylika oo. Dominikanów, Wieża Trynitarska z Archikatedrą Lubelską oraz Centrum Spotkania Kultur.

Dane o ruchu turystycznym zostały zebrane na zlecenie Miasta Lublin i Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin, na podstawie analizy informacji geolokalizacyjnych.