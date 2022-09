Marsz Równości przeszedł ulicami Lublina. "Chyba zwiększyła się akceptacja"

Marsz Równości w Lublinie odbył się po raz czwarty. Olbrzymie emocje towarzyszyły zwłaszcza dwóm pierwszym edycjom. W 2018 i 2019 roku w obawie o względy bezpieczeństwa prezydent miasta zakazywał organizacji wydarzenia. W obu przypadkach decyzje uchylał Sąd Apelacyjny, a podczas samych przemarszów dochodziło do zamieszek wywoływanych przez przeciwników środowisk LGBT.

Przed rokiem Ratusz kolorowej manifestacji nie zakazał, a w jej trakcie było spokojnie. Na podobny przebieg pochodu organizatorzy liczyli w tym roku.

– W tym czasie zmieniło się wiele. Choćby to, że możemy tu spokojnie stać i rozmawiać. To już jest bardzo dużo – mówiła dziennikarzom przed rozpoczęciem wydarzenia Honorata Sadurska ze stowarzyszenia Marsz Równości w Lublinie. – Wydaje nam się też, że zmieniły się nastroje wśród mieszkańców Lublina. Już nie spotykamy się z takim hejtem, jak przy organizacji pierwszego marszu. Z roku na rok jest coraz lepiej.

W pochodzie, choć już jako uczestnik, wziął udział m.in. Bart Staszewski, który organizował pierwsze lubelskie marsze. – Nadal się tym wszystkim stresuję. Wciąż jest we mnie trauma po tym, co widziałem podczas naszych dwóch pierwszych wydarzeń, czy na marszu w Białymstoku. W trakcie drugiego marszu w Lublinie była próba wysadzenia nas w powietrze, która na szczęście została udaremniona przez policję. Wiem, że i teraz coś się może wydarzyć i to jest coś, co towarzyszy chyba każdemu uczestnikowi – mówił Staszewski, choć też zauważył zmiany, do jakich doszło od pierwszego Marszu Równości. – Chyba zwiększyła się akceptacja, jest mniej protestów i chuligańskich incydentów. Marsz Równości powoli wpisuje się w pejzaż Lublina – podkreślił.