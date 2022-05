Prezydent Lublina chce sprzedać działki przy Filaretów. Byłemu szefowi rady miasta?

Już jutro lubelscy radni mają głosować w sprawie wystawienia na sprzedaż trzech miejskich działek leżących przy ul. Filaretów. Chodzi o porośnięty dziką roślinnością teren, który sąsiaduje z alejką dla pieszych biegnącą wzdłuż kościelnej posesji. Mowa o alejce1 prowadzącej od budynku z całodobową apteką do schodów będących zejściem do ul. Filaretów.

Największa z tych działek (nr 9/188) ma 1058 mkw. powierzchni i nieregularny kształt. Druga (nr 9/187) jest prostokątna, przylega do pierwszej i zajmuje 302 mkw. Trzecia z nich (nr 9/183) jest wąskim paskiem ziemi o powierzchni zaledwie 26 mkw. i przylega do tej największej.

To strefa zabudowy

O możliwym przeznaczeniu działek mówi obowiązujący plan zagospodarowania terenu. Wyklucza on zabudowę średniej działki, rezerwując ją pod piesze alejki. Największa i najmniejsza działka znajdują się w obszarze, który plan określa jako teren zabudowy usługowej lub mieszkaniowej wielorodzinnej (oznaczony na mapie jako 1U/MW). Jednocześnie pozostawia on inwestorom swobodę w sprawie proporcji. Inwestor równie dobrze może tu zbudować same mieszkania albo same usługi.

Zdaniem miejskiego Wydziału Architektury i Budownictwa zabudowa dwóch działek (największej z najmniejszą) jako samodzielnej nieruchomości nie byłaby łatwa.

– Nieregularny kształt i nieprostopadłe linie granic, a także stosunkowo niewielkie wymiary mogą stanowić bardzo znaczące utrudnienie dla jej zagospodarowania – czytamy w projekcie uchwały, nad którym w czwartek głosować ma Rada Miasta.

Ratusz: brak dojazdu

Plan zagospodarowania mówi również o tym, że obsługa komunikacyjna terenu 1U/MW powinna się odbywać od ul. Filaretów. I choć teren, który prezydent chce sprzedać, styka się z pasem drogowym tej ulicy na długości około 17 m (z czego 7 ma to granica z działką przeznaczoną pod zabudowę), to zdaniem Zarządu Dróg i Mostów obsługa nieruchomości powinna się odbywać przez dalszy, już istniejący zjazd z ul. Filaretów.

Dlaczego nieruchomość nie może mieć własnego zjazdu?

– Wykonanie zjazdu bezpośrednio na działkę nr 9/188 jest trudne technicznie do wykonania – stwierdza Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. Zwraca też uwagę na to, że ul. Filaretów jest drogą główną. – Na drodze klasy G należy ograniczyć liczbę i częstość zjazdów.

Z powodu braku dojazdu nieruchomość może być uznana przez Ratusz za niezdolną do samodzielnego zagospodarowania. Takie działki nie są zazwyczaj sprzedawane w przetargu, do którego może stanąć każdy zainteresowany, tylko w przetargu ograniczonym do właścicieli przyległych nieruchomości.