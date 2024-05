Miasto daje kasę młodzieży z lubelskich szkół. Kto otrzymał wsparcie?

„SUper granty” to nowy program w Lublinie mający na celu rozwój i aktywizację samorządów uczniowskich.

– Samorząd Uczniowski jest pierwszą organizacją demokratyczną, w której mogą realizować się młodzi ludzie, jest również ważnym łącznikiem między wszystkimi uczniami a instytucją, jaką jest szkoła. To również pierwsze miejsce świadomego uczestnictwa dzieci w życiu społecznym. Dzięki „SUper Grantom” samorządy uczniowskie w naszych miejskich szkołach otrzymają większą przestrzeń do aktywności, co przyczyni się do szerszego współdecydowania o życiu szkoły. Z pewnością będzie to kolejna cenna lekcja demokracji dla dzieci i młodzieży – mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. Oświaty i Wychowania.