Misja Dubaj za miliony złotych. Efekty znikome, nagrody urzędnikom wypłacone

Expo 2020 odbyło się dopiero w tym roku, bo otwarcie światowej ekspozycji w największym mieście Zjednoczonych Emiratów Arabskich zakłócała pandemia Covid-19. Wraz z delegacją urzędników na Półwysep Arabski w lutym pojechali też lubelscy przedsiębiorcy, w tym przedstawiciele branży spożywczej i medycznej.

– Celem udziału Lubelskiego w EXPO 2020 w Dubaju jest wypromowanie rodzimych produktów i usług na nowych rynkach Bliskiego Wschodu. Imprezy towarzyszące mają wzmocnić firmy lokalne i zaprezentować je na arenie międzynarodowej – mówił przed imprezą marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski (PiS).

Milionowe koszty

Za udział naszego województwa w tej wystawie zapłacili lubelscy podatnicy. I to nie mało: jak ustaliliśmy, ostateczne koszty wyniosły 2,2 mln zł, z czego na przeloty, zakwaterowanie oraz wyżywienie pracowników UMWL, którzy polecieli do Dubaju, wydaliśmy 75,4 tys. zł. Dodatkowo otrzymali 13 tys. zł tytułem delegacji służbowych. Wśród uczestników delegacji byli m.in. dwaj członkowie zarządu województwa, czterech dyrektorów Urzędu Marszałkowskiego, trzech radnych wojewódzkich i ośmioro pracowników urzędu, w tym m.in. Tomasz Zalewa, były pracownik TVP Lublin, czy Marlena Owsiany-Jędrych, która na zlecenie urzędu, w którym pracuje, przygotowała na wystawę 160 grafik z wizerunkami koni. Jak pisaliśmy, zainkasowała za to 32 tys. zł.

Poza tym w delegacji znalazło się m.in. troje przedstawicieli Muzeum Wsi Lubelskiej, Uniwersytetu Medycznego (4 osoby), Fundacji „Sztukmistrze” (sześć osób; pokazy w strefie zewnętrznej), Fundacji „Akademia Robotyki” (warsztaty w strefie dzieci). W Dubaju był też 13-letni uzdolniony akordeonista Miłosz Bachonko, a także po pięcioro prelegentów z branży spożywczej (5 osób) i medycznej. Na Expo poleciał również Piotr Matej, dyrektor najbardziej zadłużonego marszałkowskiego szpitala przy al. Kraśnickiej. – Imprezy towarzyszące mają wzmocnić firmy lokalne i zaprezentować je na arenie międzynarodowej – zaznaczał marszałek Stawiarski.

Na co więc poszły nasze pieniądze? Najwięcej, 1,85 mln zł, zainkasowała spółka GMSYNERGY – za kompleksową organizację uczestnictwa naszego województwa w Expo 2020. Niecałe 37 tys. zł przypadło Telewizji Polskiej realizującej materiały z Dubaju (na miejscu był sam szef lubelskiego ośrodka red. Ryszard Montusiewicz), 70 tys. zł Fundacji Sztukmistrze – to wynagrodzenie za pokazy artystyczne, a 79 tys. zł otrzymała pracownia Ceramiki Artystycznej „Zapiecek” za ręcznie robione upominki.

Jest jeszcze jeden finansowy wymiar misji do Dubaju. To nagrody dla urzędników. Jak ustaliliśmy, 13 pracowników z departamentów Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości, Organizacyjno-Prawnego oraz Kancelarii Marszałka otrzymało nagrody uznaniowe za prace przy organizacji udziału Lubelskiego w Expo 2020 w łącznej wysokości 89 tys. zł. Na jednego pracownika daje to średnio 6,8 tys. zł. Mimo ponawiania pytań nie otrzymaliśmy odpowiedzi, kto i ile konkretnie dostał.