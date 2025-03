Noc Kultury 2025: zaczyna się konkurs Młody rap

– Udział w konkursie „Młody rap” to niepowtarzalna okazja do pokazania swojego talentu przed wielotysięczną publicznością festiwalu Noc Kultury – zachęcają organizatorzy Nocy Kultury. – Laureaci i laureatki będą supportem przed jedną z największych gwiazd sceny rapowej w Polsce (wkrótce okaże się, kto nią będzie). To także niezła szkoła życia i szansa występu na profesjonalnej scenie. Warsztat uczestników oceni zespół Nocy Kultury, a dodatkowe wyróżnienia przyznają m.in. ZETENA, Łona, Wiśnia Bakajoko i Junior Stress.

Laureaci znajdą się w oficjalnym programie Nocy Kultury i otrzymają promocję w materiałach drukowanych, na stronie internetowej oraz w social mediach festiwalu. To również możliwość wzięcia udziału w zajęciach „Rap na warsztat”, które poprowadzi ZETENA, właściciel Studia Nagrań Redline Studio. Wykłada on realizację dźwięku na Politechnice Lubelskiej na kierunku Inżynieria Multimediów.

W konkursie „Młody rap” mogą wziąć udział osoby z całej Polski w wieku 18-25 lat, indywidualnie lub z zespołami, które tworzą i występują amatorsko i nie mają kontraktu z profesjonalną wytwórnią płytową.

Zgłoszenia przyjmowane są do 24 marca za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie nockultury.pl.

Tegoroczna Noc Kultury została zaplanowana na 7/8 czerwca.