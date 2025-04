„Pollub Misia” to wydarzenie, które łączy sportową rywalizację z pomocą najmłodszym. Podczas turnieju piłki nożnej będą zbierane maskotki dla dzieci poszkodowanych w wypadkach. Jak informują organizatorzy, pluszaki zostaną przekazane służbom, by mogły trafiać do dzieci biorących udział w sytuacjach stresowych.

Zabawki będą pod ręką w radiowozach, wozach strażackich i karetkach pogotowia.

Taki mały gest może znaczyć bardzo wiele – pomóc w złagodzeniu traumy i przywrócić poczucie bezpieczeństwa w trudnych chwilach.

Wpisowym za uczestnictwo jest właśnie maskotka. Aktualnie organizatorzy mają już pełen skład uczestników turnieju. Wciąż trwają jednak zapisy na konkurs wyciskania połowy masy ciała, który organizuje Sport Club Lublin.

Sportowa rywalizacja to jednak nie wszystko. Chętni mogą przekonać się z bliska, jak wygląda akcja ratunkowa. Na miejscu zobaczymy wrak samochodu, w którym uwięziony został poszkodowany w wypadku. Strażacy z OSP KSRG i MDP Kamionka za pomocą narzędzi hydraulicznych zapewnią dostęp do wnętrza pojazdu, a dalszą część akcji przejmie Studenckie Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego UM w Lublinie. Jego członkowie ocenią stan poszkodowanego, udzielą mu pierwszej pomocy i zapewnią transport medyczny.

– To nie tylko widowiskowy pokaz, to prawdziwa lekcja życia, która łączy realizm, emocje i praktyczną wiedzę – przekonują organizatorzy.

Podczas akcji charytatywnej będzie można zobaczyć również pokaz Krav Magi i musztry, który zaprezentują uczniowie XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisławy Filipiny Paleolog w ZSO nr 2 w Lublinie.

„Pollub Misia” odbędzie się w najbliższą sobotę (26.04) w Hali Sportowej Politechniki Lubelskiej. Start o godzinie 9:00. Organizatorami wydarzenia są Koło Naukowe Drogowców i Mostowców Politechniki Lubelskiej oraz Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wstęp wolny.