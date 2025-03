Transport zwłok do Polski - najważniejsze informacje

Transport zwłok do Polski to proces wymagający precyzyjnego działania, odpowiednich formalności oraz przestrzegania przepisów zarówno w kraju pochodzenia, jak i w Polsce. Zorganizowanie transportu ciała wiąże się z koniecznością uzyskania niezbędnych zezwoleń, zapewnienia odpowiednich warunków do przewozu oraz współpracy z wyspecjalizowanymi firmami pogrzebowymi. W dalszej części tekstu przybliżymy najważniejsze informacje na ten temat.