Pozostałości przedwojennej dzielnicy żydowskiej odkopane w Lublinie

Na Błoniach Zamkowych trwają prace przy podziemnej stacji transformatorowej.

– W wykopie budowlanym, na głębokości około 1,30 m, odkryto pozostałości dawnej zabudowy lubelskiej przedwojennej dzielnicy żydowskiej – informuje Dariusz Kopciowski, wojewódzki konserwator zabytków w Lublinie.

Odsłonięte zostały ceglane fragmenty murów, zasypane gruzem podpiwniczenia, oraz zabytki ruchome datowane na XVII-XVIII wiek.

– Z uwagi na konieczność właściwej eksploracji i dokumentacji odkrytych zabytków LWKZ wstrzymał roboty budowlane i nakazał przeprowadzenie badań archeologicznych w niezbędnym zakresie – dodaje Kopciowski.

Wstępne analizy sugerują, że odkryte relikty mogą być pozostałościami zabudowy dawnej dzielnicy żydowskiej w Lublinie, znanej jako Podzamcze. Najprawdopodobniej stanowią fragmenty fundamentów budynków, które znajdowały się za nieistniejącą już kamienicą przy ul. Zamkowej 5, w obrębie historycznego Podzamcza. Na relikty ścian, fundamentów oraz piwnic tej kamienicy natrafiono po raz pierwszy w 2012 roku, podczas nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi prowadzonymi w związku z budową miejskiej toalety.

Historyczna dzielnica żydowska skupiała się wokół wzgórza zamkowego, w sąsiedztwie Starego Miasta. Jej początki sięgają XV wieku. Główne i zarazem najstarsze ulice tej dzielnicy to Szeroka, Zamkowa, Jateczna, a także – w obszarze, którego dotyczą obecne odkrycia – Krawiecka i Podzamcze.

Dzielnica funkcjonowała do czasów II wojny światowej. W latach 1942–1943 Niemcy przeprowadzili akcję jej likwidacji, systematycznie wyburzając kolejne budynki. Pozostałości zniszczonej zabudowy były widoczne jeszcze przez kilkanaście lat, aż do 1954 roku, kiedy to przeprowadzono prace porządkowe obejmujące usunięcie gruzowisk i zasypanie piwnic.

Z uwagi na tę historię, podczas prowadzonych współcześnie prac budowlanych w rejonie dawnego Podzamcza często odkrywane są relikty dawnych budowli związanych z żydowską przeszłością tej części Lublina.