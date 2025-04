Przyjeżdżał z Warszawy i włamywał się do mieszkań w Lublinie

Zatrzymanie 30-latka to efekt pracy operacyjnej policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie. Policjanci podczas specjalnej akcji namierzyli 30-latka. Ten wpadł tuż po włamaniu do mieszkania. Podczas próby ucieczki uszkodził zaparkowany samochód.

Szybko obezwładniony i zatrzymany. W aucie miał walizkę wypakowaną „fantami” z włamania.

W sumie policjanci udowodnili mu łącznie cztery włamania do mieszkań na terenie Lublina. Sprawca miał zawsze starannie typować lokale, a interesowała go biżuteria, pieniądze i inne kosztowności. Łączne straty oszacowano na około 85 000 złotych.

Usłyszał 4 zarzuty kradzieży z włamaniem. Został doprowadzony do prokuratury, na następnie do sądu, gdzie zapadła decyzja o tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.