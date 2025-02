3 marca ruszają zapisy do lubelskich przedszkoli i podstawówek prowadzonych przez Miasto Lublin. Potrwają one do 14 marca w przypadku przedszkoli oraz 17 marca w przypadku klas I szkół podstawowych.

– Przypominam, że w przypadku szkół obowiązuje rejonizacja – w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci mieszkające w obwodzie danej placówki, a ich zapisanie odbywa się na zasadzie zgłoszeń. Rodzice, którzy chcieliby zapisać dziecko do innej szkoły, muszą poczekać do 25 marca, kiedy to rozpocznie się proces rekrutacji do placówek dysponujących wolnymi miejscami. Warto zaznaczyć, że w przypadku przedszkoli takich ograniczeń nie ma, ponieważ w ramach aplikacji rodzice mogą wskazać aż siedem preferowanych placówek. Miejsca są zapewnione, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przygotowaliśmy ich ponad 10 tysięcy, a dla przyszłych pierwszoklasistów mamy ich 3400 – mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. Oświaty i Wychowania.

Rekrutacja do przedszkoli – zasady i terminy

Od 3 marca do 14 marca rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W Lublinie przygotowano ponad 10 tysięcy miejsc w 57 przedszkolach publicznych, dwóch zespołach przedszkolnych, trzech przedszkolach w zespołach szkół oraz oddziałach przedszkolnych w 19 szkołach podstawowych. Wnioski można składać elektronicznie przez system rekrutacyjny dostępny na stronie edu.lublin.eu.

Rodzice mają możliwość wskazania maksymalnie siedmiu preferowanych placówek, a proces naboru podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, takie jak wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka lub rodziców oraz samotne wychowywanie dziecka. W drugim etapie decydują kryteria miejskie.

Dzieci obecnie uczęszczające do przedszkoli publicznych nie muszą brać udziału w rekrutacji – ich rodzice jedynie składają deklarację kontynuacji nauki.

Zgłoszenia do klas pierwszych – co warto wiedzieć?

Rodzice przyszłych pierwszoklasistów mogą zgłaszać dzieci do szkół podstawowych w terminie od 3 do 17 marca. Obowiązuje zasada rejonizacji – dzieci w pierwszej kolejności przyjmowane są do placówki w obwodzie, w którym mieszkają. Zapisy prowadzone są elektronicznie przez edu.lublin.eu.

Jeżeli rodzice chcą zapisać dziecko do szkoły spoza rejonu, muszą poczekać na rekrutację uzupełniającą, która potrwa od 25 marca do 1 kwietnia. Wówczas można ubiegać się o miejsce w oddziale ogólnodostępnym, integracyjnym lub sportowym w placówkach, które dysponują wolnymi miejscami.

Warto podkreślić, że w Lublinie działa 42 publiczne szkoły podstawowe, w tym placówki z oddziałami integracyjnymi (SP nr 15, 32, 43, 51) oraz sportowymi (SP nr 23 – pływanie). Kandydaci do oddziałów sportowych muszą dodatkowo przejść testy sprawnościowe.

Jak złożyć wniosek?

Proces rekrutacyjny odbywa się online. Rodzice posiadający profil zaufany lub podpis kwalifikowany mogą złożyć dokumenty elektronicznie bez konieczności wizyty w placówce. Osoby, które nie mają takiej możliwości, mogą wydrukować wniosek, podpisać go i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie edu.lublin.eu.