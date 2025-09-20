Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie

Uczestników powitała kuratorka wydarzenia, Maria Anna Potocka, przypominając, że tegoroczne hasło brzmi „Rozmowa z miastem”. – Miasto zadaje pytania – a raczej one z niego bez przerwy wyciekają – a sprowokowany artysta odpowiada w swoim obcym języku. Wielojęzyczność sztuki współczesnej – zaprzeczająca formie klasycznego pomnika – jest zaczepna, ale równocześnie bardzo atrakcyjna dla przestrzeni publicznej – mówiła.

Wernisaż rozpoczął się nietypowo – od przejazdu specjalnie podstawionym autobusem do pierwszej instalacji przy Drodze Męczenników Majdanka. Po krótkim wystąpieniu artysty grupa wróciła do centrum, by oglądać kolejne prace.

Na trasie tegorocznego spaceru znalazły się realizacje takich twórców jak Piotr Blamowski, Andrzej Bednarczyk, Krzysztof M. Bednarski, Gunter Demnig, Fabian Knecht, Jarosław Kozłowski, Paweł Kowalewski, Robert Kuśmirowski, Małgorzata Lisiecka, Norbert Radermacher, Jadwiga Sawicka czy Krzysztof Wodiczko.

Po zakończeniu spaceru uczestnicy spotkali się z artystami i kuratorką. Była też okazja do premierowego poznania książki Marii Anny Potockiej „Sztuka chce być wszędzie”, poświęconej artystycznym interwencjom w przestrzeni publicznej.

OPEN CITY to najstarszy w Polsce festiwal sztuki w przestrzeni miejskiej, organizowany nieprzerwanie od 17 lat przez Ośrodek ROZDROŻA. Jak co roku, instalacje mają stać się częścią codziennego pejzażu Lublina, inspirując i prowokując do refleksji.