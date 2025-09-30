Skandal w lubelskim ZUS. Pracownice miały podtruwać koleżankę

Na początku września pracownica Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie poinformowała policję i przełożonych o podejrzeniu, że w ciągu ostatnich miesięcy była podtruwana przez koleżanki z wydziału.

Tego samego dnia pracodawca zlecił kontrolę wewnętrzną, aby wyjaśnić sprawę. Pracownicę, która zgłosiła incydent, objęto opieką.

– Kontrola wykazała, że zawiadomienie jest zasadne, dlatego wobec kobiet, które działały na szkodę pokrzywdzonej, dyrektor Oddziału wszczął postępowanie dyscyplinarne. Podjął decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym trzech pracownic, z czwartą, która przechodzi na emeryturę, również rozwiązano umowę – mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka prasowa lubelskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

25 września Oddział ZUS w Lublinie złożył zawiadomienie do prokuratury. Dochodzenie jest na początkowym etapie.

– Prowadzimy śledztwo na podstawie art. 160 par. 1, czyli o narażenie osoby pokrzywdzonej na utratę życia, zdrowia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Przesłuchujemy świadków, przesłuchana została również osoba pokrzywdzona – mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie, prokurator Agnieszka Kępka. – Zabezpieczono substancję, nie mogę powiedzieć jednak jaką. Zostanie ona przekazana do biegłego i dopiero później będziemy mogli podejmować decyzję, czy są podstawy do zarzutów – dodaje.

Proceder trwał najprawdopodobniej od czerwca do sierpnia tego roku. Podejrzanym kobietom może grozić do trzech lat więzienia.

– Jesteśmy wstrząśnięci, że doszło do tego zdarzenia i wspieramy naszą pokrzywdzoną koleżankę. Ubolewamy, że pracownice złamały wobec niej podstawowe zasady etyki zawodowej. Nie tolerujemy takich zachowań. Bezpieczeństwo i komfort naszych pracowników są dla nas bardzo ważne – podkreśla Małgorzata Korba z ZUS.