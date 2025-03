Luty i marzec to czas, gdy zaczyna się nowy sezon lęgowy - w niektórych gniazdach w Polsce są już jajka, nawet cztery sztuki, a w Lublinie pusto. Wrotka z Czajnikiem na razie randkują i spijają sobie z dzióbków. Czajnik - młody, prężny samiec wykluty w Nowym Dworze Mazowieckim przynosi naszej Wroci prezenty w postaci gołębi, szpaczków i sikorek.

Jednak to że nie ma jaj, nie oznacza że jest nudno. W weekend odbyło się "oblężenie Wrotkowa". Na horyzoncie pojawiła się odwiedzająca lubelskie gniazdo (już kilkukrotnie) Ziuta - jak się okazało "ciotka" Czajnika. Samice w sobotę i niedziele toczyły walki, jak się okazało, nie tyle co o gniazdo, co o samca. Każda z nich chce złożyć jajka i założyć rodzinę.

W internecie zrobiło się gorąco, serwery strony dzięki której można obserwować sokoły nie nadążały i przerywało transmisję. Czy faktycznie doszło do drastycznych starć - nie wiadomo, wiemy że Ziuta atakowała Wrotkę, a nasza sokolica ma niegroźną rankę na woskówce.

Poniedziałek na kominie mija już spokojnie. Wrotka pilnuje gniazda, ale jest już spokojna, Czajnik wpada z zaopatrzeniem. Na jajka w Lublinie jeszcze poczekamy.