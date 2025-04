Twój Dar Serca dla Hospicjum rusza. Wojewoda zachęca do wsparcia akcji

Podczas konferencji do udziału w akcji zachęcali wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, wicewojewoda Andrzej Maj, wiceprezydent Lublina ds. społecznych Anna Augustyniak oraz koordynatorka akcji Agata Łaguna i dyrektor LO im. K. Wielkiego w Lublinie Joanna Szyszkowska.

Akcja, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń edukacyjno-charytatywnych województwa lubelskiego, nie tylko umożliwia młodzieży wspieranie chorych dzieci, ale również uczy empatii, odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby innych. Jak podkreślono podczas inauguracji, dotychczasowe edycje inicjatywy pokazują, że młodzi ludzie potrafią skutecznie działać na rzecz dobra wspólnego.

- Akcja Twój Dar Serca dla Hospicjum rozwiązuje i dotyka bardzo istotnej kwestii: pomagania chorym dzieciom. A nie ma na świecie chyba nic ważniejszego niż ta pomoc. Kluczowe jest, by samym sposobem na pomoc tym dzieciom, pomagać jednocześnie na wielu obszarach. Tak właśnie jest w tym przypadku, bo wspieramy także najmłodszych, angażujących się w akcję, dyrekcję, nauczycieli oraz rodziców, którzy starają się w sposób pożyteczny zorganizować swoim pociechom czas. Ta akcja to doskonałe narzędzie edukacyjne, nauka współpracy, wrażliwości i empatii - mówił wojewoda Krzysztof Komorski.

Zainteresowane szkoły mogą dołączyć do akcji poprzez rejestrację na stronie internetowej i odbrać materiały promocyjne, takie jak plakaty, puszki czy film edukacyjny. W ramach działań uczniowie wraz z nauczycielami przygotowują wydarzenia kulturalne, spektakle, kiermasze i zbiórki, z których dochód przeznaczony zostaje na potrzeby hospicjum.

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na:

W czerwcu odbędzie się koncert podsumowujący akcję, na który zapraszamy przedstawicieli szkół biorących udział w zbiórce.

- W trakcie czternastu edycji akcji Twój Dar Serca dla Hospicjum udało się zebrać blisko 1 310 000 złotych. Dokonały tego dzieci z Lubelszczyzny, co może wydawać się fenomenem, ale trzeba pamiętać, że za nimi stoją nauczyciele, którzy wykazują chęć, by coś wspólnie zorganizować oraz zainspirować dzieci do pomocy. Często później ci uczniowie są naszymi wolontariuszami. Dobro wraca więc w odpowiedzialnych postawach obywatelskich - mówił ojciec Filip Buczyński, dyrektor lubelskiego hospicjum dla dzieci.