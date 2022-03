Uchodźcy z Ukrainy potrzebują miejsc pracy. Lublin uruchomił specjalną stronę

– Możemy przyjąć nawet dziesięć osób. Nawet przed chwilą miałam telefon od jednej pani, mamy się spotkać w środę – mówi Małgorzata Kmiecik z lubelskiego Europieku. – Na pewno będzie to praca na cały etat, w piekarni. Praca będzie przy sprzątaniu, przy pakowaniu i krojeniu pieczywa oraz sortowaniu go według asortymentu. Pracownik nie będzie już musiał się martwić o pieczywo do domu. Mamy już parę osób z Ukrainy, więc nowym osobom łatwo się będzie odnaleźć.

Europiek to jedna z wielu lubelskich firm, które gotowe są przyjąć do pracy uchodźców z Ukrainy. Bazę danych z ofertami zatrudnienia uruchomił Urząd Miasta, który liczy na zgłoszenia chętnych firm. Wcześniej sam rozesłał prośby o znalezienie miejsc pracy dla osób uciekających przed wojną.

– Wysłaliśmy informacje do kilkuset firm, które mamy w bazie danych. Mamy już trochę informacji zwrotnych – mówi Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta. Oferty trafiają na stronę internetową gospodarczy.lublin.eu/ukraina. Można tam też zgłaszać chęć zatrudnienia uchodźców z Ukrainy.

Część pracodawców, tak jak wspomniana piekarnia, nie oczekuje znajomości języka polskiego. – Szacujemy, że język nie jest wymagany w jednej trzeciej ofert – mówi nam Sagan.

– Do kuchni nie wymagamy polskiego, na barze byłby mile widziany – przyznaje Mariusz Zieliński ze świdnickiej pizzerii La Scala. – Jesteśmy w stanie przyjąć dwie osoby. Od zaraz. Jedna pani jest już umówiona, ma trójkę dzieci, rozmawiała z nami przez tłumacza. Zobaczymy, czy jej się ta praca spodoba.

Władze Lublina, które prowadzą bazę ofert, liczą na uproszczenie przepisów dotyczących zatrudniania Ukraińców. – Czekamy na specustawę, która pozwoli im podejmować pracę bez pozwolenia – mówi Sagan. Obecnie takie zezwolenie jest konieczne. Ustawa, która zniesie ten obowiązek i wprowadzi jedynie wymóg zgłoszenia zatrudnienia Ukraińca do urzędu pracy, może być rozpatrywana przez Sejm na początku przyszłego tygodnia.