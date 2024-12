W Lublinie będzie nowy Lidl. Gdzie i kiedy?

12 grudnia (czwartek): na ten dzień, o godzinie 6:00, zaplanowano otwarcie nowego Lidla w Lublinie: przy al. Kraśnickiej 132. Mają być specjalne promocje.

Nowy sklep sieci Lidl Polska ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1500 mkw. Zatrudniono w nim 25 osób.

Dla klientów przygotowano także 69 miejsc parkingowych. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 20:00.