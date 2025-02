Młodzi liderzy z 40 krajów będą debatować w Lublinie

W marcowej debacie, której gospodarzem będzie Lublin, udział wezmą przedstawiciele organizacji młodzieżowych, rządu oraz samorządu. W poniedziałek, 17 lutego, podpisano porozumienie, które ma być „kluczowym krokiem w przygotowaniach do Europejskiej Konferencji Młodzieżowej w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej”. W wydarzenie zaangażowane jest Miasto Lublin oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) przy udziale Ministerstwa Edukacji Narodowej.

– Współpraca samorządu z organizacjami działającymi na rzecz edukacji przynosi realne zmiany. Lublin jest i pozostaje miastem otwartym na młodych ludzi, ich potrzeby i ambicje. Chcemy, aby Europejska Konferencja Młodzieżowa stała się kolejnym krokiem w budowaniu silnej i aktywnej społeczności młodych w Europie. Organizacja tego wydarzenia w naszym mieście to dowód na to, że Lublin stał się ważnym punktem na mapie europejskiej polityki młodzieżowej. Dziękuję za to zaufanie i wyróżnienie – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

– Działania na rzecz młodzieży muszą być konsekwentne i systemowe. Dzisiejsze wydarzenie to kolejny krok – pokazujemy, że młodzi mają okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, ale przede wszystkim realny wpływ na kształtowanie kierunków w polityce, które ich dotyczą, zarówno lokalnych, krajowych, jak i europejskich – mówi Joanna Mucha, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

2-5 marca Lublin stanie się centrum europejskiej debaty o przyszłości młodzieży. Wydarzenie zgromadzi 300 młodych liderów z 40 krajów, którzy wspólnie z decydentami będą pracować nad rekomendacjami dotyczącymi polityki młodzieżowej Unii Europejskiej.

– FRSE od ponad 30 lat wspiera młodzież, zarządzając programami takimi jak Erasmus+ czy Europejski Korpus Solidarności. Każdego roku tysiące młodych ludzi zdobywa doświadczenie, które pozwala im rozwijać się zawodowo i społecznie. Organizując tę konferencję, dajemy im jeszcze większe możliwości wpływania na kształt europejskiej polityki młodzieżowej – dodaje Mirosław Marczewski, dyrektor generalny FRSE.

Jednym z kluczowych tematów konferencji będzie rola młodzieży w umacnianiu wartości europejskich oraz ich wpływ na decyzje polityczne.

– Europejska Konferencja Młodzieżowa to nie tylko debata, ale szansa na to, by nasz głos został usłyszany. Chcemy mówić o wartościach europejskich, demokracji i odpowiedzialności, ale także o tym, jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość – podkreśla Liliana Pankowska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta.

W trakcie konferencji omawiane będą takie kwestie jak: • Partycypacja młodzieży w podejmowaniu decyzji – jak skutecznie angażować młodych ludzi w życie społeczne i polityczne • Mobilność edukacyjna – szanse na rozwój dzięki wymianom międzynarodowym i programom edukacyjnym • Rynek pracy przyszłości – przygotowanie młodych do nowych wyzwań zawodowych i rozwój kompetencji przyszłości • Kultura jako narzędzie integracji – rola młodzieży w kreowaniu nowoczesnej, otwartej i kreatywnej Europy.

Praca w ramach konferencji odbywać się będzie w 10 grupach roboczych, każda z nich poświęcona innemu aspektowi relacji młodzieży z UE. Wyniki dyskusji zostaną podsumowane w raporcie końcowym. Podczas drugiego dnia konferencji do debaty dołączą decydenci polityczni i eksperci, których zadaniem będzie odpowiadanie na pytania uczestniczek i uczestników.