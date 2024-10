Wielkie święto zwierzolubów już w ten weekend w Lublinie

Turystyczny Zamość. Z roku na rok coraz lepiej

Do rekordowego 2019 wciąż jest daleko, ale Zamość ma za sobą kolejny sezon turystyczny lepszy od poprzedniego. Podsumowano go w czwartek. Prezydent miasta mówił o pomysłach na to, by w przyszłości było jeszcze lepiej, zaś goście odwiedzali miasto przez większą część roku.