Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

Na placu Litewskim w Lublinie zakończyły się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 105. roczmicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej.
W obchodach święta udział wzięli przedstawiciele władz miejskich oraz wojewódzkich. Roczpoczęły się one uroczystą mszą świętą w kościele garnizonowym.
Tuż po nabożeństwie uroczysty orszak przeszedł alejami Racławickimi oraz Krakowskim Przedmieściem na plac Litewski, gdzie odbyły się główne uroczystości. W programie znalazły się m.in. salwa honorowa, złożenie kwiatów pod pomnikami Nieznanego Żołnierza oraz marszałka Piłsudskiego i defilada pododdziałów.
Święto Wojska Polskiego zwane także świętem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone zostało ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 roku.