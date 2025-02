Za nimi niezapomniana noc. Studniówka VI LO w Lublinie

Do matury pozostały 83 dni. Uczniowie z lubelskiego liceum zapomnieli na chwilę o nauce, stresie i przygotowaniach do egzaminu dojrzałości. Okazją do tego był piękny bal, który odbył się 9 lutego w Rezydencji w Szczerym Polu. Maturzyści ubrani w wyjątkowe kreacje, zatańczyli tradycyjnego poloneza i oddali się zabawie do białego rana.

Przypominamy. Matury pisemne rozpoczną się 5 maja egzaminem z języka polskiego. Dzień później uczniowie zmierzą się z matematyką, a następnie z językiem obcym. Egzaminy potrwają do 24 maja (z wyjątkiem 10 i 11 oraz 17 i 18 maja).

Maturzyści oprócz egzaminów pisemnych przystąpią do dwóch ustnych z języka polskiego i obcego oraz przynajmniej jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym.

Egzaminy ustne odbędą się w terminie od 9 do 24 maja.