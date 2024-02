Żeby pacjenci nie musieli jeździć poza województwo. Nowy oddział lubelskiego szpitala już działa

Od lutego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie lekarze mogą już leczyć operacyjnie choroby układu nerwowego. Neurochirurdzy będą zajmować się schorzeniami w obrębie mózgowia, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych oraz układu naczyniowego. Z leczenia będą mogli skorzystać pacjenci cierpiący m.in. na ostre i przewlekłe bóle, urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego, guzy mózgu, nowotworowe zmiany w obrębie kręgosłupa, choroby naczyniowe mózgu, krwotoki wewnątrzczaszkowe czy nadciśnienie wewnątrzczaszkowe.

- Nowa inwestycja, czyli oddział neurochirurgii, zwiększy dostępność procedur medycznych dla pacjentów z regionu lubelskiego w zakresie neurochirurgicznym, neuroonkologicznym i diagnostycznym. Do tej pory z powodu trudnej dostępności do świadczeń neurochirurgicznych, pacjenci zmuszeni byli do korzystania z oferty placówek spoza województwa. Teraz jest szansa, że ta sytuacja ulegnie zmianie. Otwarcie oddziału w Szpitalu Wojewódzkim przełoży się na poprawę jakości świadczonych usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów – mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.