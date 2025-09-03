Żelazny Obrońca-25: kolumny wojskowe pojawią się na drogach

Przypomnijmy, federacja ćwiczeń „Żelazny Obrońca-25” obejmuje działania na lądzie, w powietrzu oraz na Morzu Bałtyckim, w których bierze udział około 30 tys. żołnierzy z Sił Zbrojnych RP i państw NATO. W ćwiczeniach wykorzystanych zostanie około 600 jednostek sprzętu wojskowego.

Głównym celem tej akcji jest sprawdzenie interoperacyjności Sił Zbrojnych RP w środowisku wielodomenowym, doskonalenie rozwiązań operacyjno-taktycznych, integracja z Narodowym Programem Odstraszania i Obrony „Tarcza Wschód”, a także praktyczne wdrażanie wniosków z doświadczeń wojsk w Ukrainie.

W ćwiczeniach aktywnie uczestniczą lubelscy terytorialsi. W ramach działań w województwie lubelskim żołnierze 2 Lubelskiej Brygady OT prowadzą posterunki obserwacyjne, patrole kołowe oraz działania rozpoznawcze z użyciem dronów FlyEye. Bezzałogowe systemy powietrzne pozwalają na prowadzenie obserwacji z powietrza, wykrywanie zagrożeń i przekazywanie w czasie rzeczywistym informacji niezbędnych do bezpiecznego przemieszczania się wojsk.

Dodatkowo, terytorialsi wykorzystują quady, które umożliwiają szybkie przemieszczanie się w trudnym terenie i dotarcie do miejsc niedostępnych dla cięższego sprzętu. Mobilność i szybka reakcja są kluczowe dla skutecznego wsparcia wojsk operacyjnych, zwłaszcza przy zabezpieczaniu przejazdów wojskowych kolumn w regionie.

W związku z trwającymi do końca września ćwiczeniami, wojskowi apelują do mieszkańców naszego regionu. Wzmożony ruch wojskowych kolumn na drogach województwa lubelskiego (a także podkarpackiego, mazowieckiego i podlaskiego) został zaplanowany na 4 i 22 września.

„Apelujemy do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, stosowanie się do poleceń służb zabezpieczających ruch oraz o niepublikowanie zdjęć, nagrań, lokalizacji czy terminów przejazdu wojskowych kolumn i statków powietrznych. Takie działania mogą narazić bezpieczeństwo żołnierzy i operacji wojskowych” – przypomina 2 LBOT.