Zmarł biskup Antoni Dydycz. W przeszłości związany z Lublinem i Białą Podlaską

Biskup Antoni Pacyfik Dydycz urodził się w Serpelicach nad Bugiem 24 sierpnia 1938 roku. Od 1963 studiował na Wydziale Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od tego samego roku był katechetą w Lublinie. W latach 1967–1976 pracował jako katecheta i duszpasterz akademicki w Białej Podlaskiej.

W latach 1967–1976 pełnił funkcję gwardiana klasztoru kapucynów w Białej Podlaskiej. Od 1976 do 1982 był przełożonym warszawskiej prowincji kapucynów.

W tym czasie był również przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Męskich i Żeńskich Zakonów i Zgromadzeń Franciszkańskich (1978-1982).

20 czerwca 1994 roku został biskupem drohiczyńskim. Biskup był także przewodniczącym Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie w ramach Konferencji Episkopatu Polski.

W 2008 roku prezydent RP Lech Kaczyński nadał mu Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Został również laureatem Nagrody Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego za rok 2012. W 2023 roku otrzymał medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”.

"Powierzajmy Miłosierdziu Bożemu duszę śp. bp. Antoniego Dydycza, wypraszając Mu łaskę życia wiecznego" - napisano w komunikacie Kurii diecezjalnej w Drohiczynie.

Serwis Vatican News podkreślił, że bp Antoni Dydycz był niezwykle zasłużony dla Kościoła. Jednym z jego osiągnięć było przygotowanie wizyty apostolskiej Jana Pawła II w Drohiczynie w 1999 r. W 2013 roku papież Franciszek skierował do niego list, z okazji 50-lecia posługi kapłańskiej, wspominając jego książkę „Trzy miłości. Kościół-Ojczyzna-Rodzina”.

Od poniedziałku 8 września biskup Antoni Pacyfik Dydycz przebywał w szpitalu, o czym poinformował we wtorek 9 września ordynariusz drohiczyński bp Piotr Sawczuk.

Biskup zmarł w wieku 87 lat. Kuria informacje na temat uroczystości pogrzebowych ma podać w najbliższym czasie.