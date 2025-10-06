81-latek za kierownicą. Skończyło się poważną stłuczką na skrzyżowaniu

Do wypadku doszło w niedzielę na skrzyżowaniu w miejscowości Brzozowa w gminie Wilków.

Policjanci drogówki ustalili, że zderzyły się tutaj dwa osobowe fordy. Pierwszym kierował 81-letni mieszkaniec gminy Opole Lubelskie. Mężczyzna jechał z pasażerką. Na skrzyżowaniu powinien był ustąpić pierwszeństwa, ale nie zrobił tego i doszło do zderzenia z samochodem, którym kierował 55-latek z gminy Łaziska.

Obaj kierowcy, jak wykazały badania, byli trzeźwi. Do szpitala trafił kobieta jadąca z 81-latkiem i kierowca drugiego forda. Na szczęście nie mieli obrażeń, które zagrażałyby ich życiu. Pozostali jednak pod obserwacją medyków.

- Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, to obok nadmiernej prędkości najczęstsza przyczyna wypadków i kolizji drogowych. Dlatego po raz kolejny apelujemy o zachowanie ostrożności podczas przejeżdżania przez skrzyżowania i stosowanie się do zasady ograniczonego zaufania. Pamiętajmy, że jedziemy do celu, nie na czas! - apeluje st. asp. Katarzyna Bigos, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.