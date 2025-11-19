24-latek podpalił karton w miejscu pracy. Trafił do aresztu

Według ustaleń funkcjonariuszy, mieszkaniec gminy Dębowa Kłoda tuż po rozpoczęciu porannej zmiany użył zapalniczki, by wzniecić ogień w kartonie znajdującym się na terenie zakładu. Po podpaleniu wrócił do wykonywania swoich obowiązków.

Grozę sytuacji dostrzegł przechodzący nieopodal inny pracownik. Wyczuwając zapach palącego się kartonu, natychmiast zareagował i ugasił ogień, zapobiegając jego dalszemu rozprzestrzenieniu. Jak podkreśla policja, w pobliżu przechowywano inne substancje łatwopalne, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie firmy, a także do dużych strat materialnych.

O zdarzeniu poinformował policję właściciel przedsiębiorstwa. Kryminalni zabezpieczyli nagranie z monitoringu, które potwierdziło przebieg zdarzenia. 24-latek został zatrzymany i doprowadzony do jednostki policji, gdzie trafił do celi. Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą oraz technika kryminalistyki w celu wykonania oględzin i zabezpieczenia śladów.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Parczewie. Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mienia wielkich rozmiarów. Za ten czyn grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

