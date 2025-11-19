Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. środa, 19 listopada 2025 r.
Serwisy tematyczne
Rolnik Roku

Parczew

Dzisiaj
10:01
Strona główna » Parczew

24-latek podpalił karton w miejscu pracy. Trafił do aresztu

Autor: Zdjęcie autora KaNa
Udostępnij A A
(fot. Policja)

W miniony weekend w jednej z parczewskich firm doszło do groźnego incydentu. 24-letni pracownik miał celowo podpalić kartonowe pudło zawierające materiały łatwopalne.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Według ustaleń funkcjonariuszy, mieszkaniec gminy Dębowa Kłoda tuż po rozpoczęciu porannej zmiany użył zapalniczki, by wzniecić ogień w kartonie znajdującym się na terenie zakładu. Po podpaleniu wrócił do wykonywania swoich obowiązków.

Grozę sytuacji dostrzegł przechodzący nieopodal inny pracownik. Wyczuwając zapach palącego się kartonu, natychmiast zareagował i ugasił ogień, zapobiegając jego dalszemu rozprzestrzenieniu. Jak podkreśla policja, w pobliżu przechowywano inne substancje łatwopalne, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie firmy, a także do dużych strat materialnych.

O zdarzeniu poinformował policję właściciel przedsiębiorstwa. Kryminalni zabezpieczyli nagranie z monitoringu, które potwierdziło przebieg zdarzenia. 24-latek został zatrzymany i doprowadzony do jednostki policji, gdzie trafił do celi. Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą oraz technika kryminalistyki w celu wykonania oględzin i zabezpieczenia śladów.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Parczewie. Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mienia wielkich rozmiarów. Za ten czyn grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Żródło: Policja

(fot. Policja )
53-latek z Wyryk zagubił się w lesie, 73-latka utknęła w bagnach. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze

53-latek z Wyryk zagubił się w lesie, 73-latka utknęła w bagnach. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze

Brak zgłoszenia zgonu miał doprowadzić do sytuacji, w której prokurator dopiero po czasie zlecił sekcję, a jej wykonanie zbiegło się z dniem pogrzebu

Niespodziewany zwrot przed pogrzebem. Trumna wyniesiona z kościoła na polecenie prokuratury

50-latek w bardzo ciężkim stanie po uderzeniu quadem w drzewo

50-latek w bardzo ciężkim stanie po uderzeniu quadem w drzewo

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
policja areszt podpalenie śledztwo Prokuratura Rejonowa w Parczewie

Pozostałe informacje

Tysiąc paczek nielegalnych papierosów ukrytych w węglarce. Przemyt udaremniony w Terespolu

Tysiąc paczek nielegalnych papierosów ukrytych w węglarce. Przemyt udaremniony w Terespolu

Funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej wspólnie z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej udaremnili próbę przemytu tysiąca paczek papierosów. Kontrabandę znaleziono w wagonie pociągu towarowego, który przekraczał granicę w Terespolu.
24-latek podpalił karton w miejscu pracy. Trafił do aresztu

24-latek podpalił karton w miejscu pracy. Trafił do aresztu

W miniony weekend w jednej z parczewskich firm doszło do groźnego incydentu. 24-letni pracownik miał celowo podpalić kartonowe pudło zawierające materiały łatwopalne.

Budynek biurowy Centralnej Dyspozycji Mocy nominowany do Kryształowej Cegły 2025

Czy w Lublinie powstanie architektoniczna perła? Znana architektka: Nie mamy barier rozwojowych

Czym wyróżnia się oczyszczalnia ścieków „Hajdów”? Czy centrum biznesowe przy nowym dworcu PKS może zachwycić Polskę? Jak w skali kraju architektonicznie wypada Lublin? Rozmawiamy z Elżbietą Mącik, architektką, urbanistką, przewodniczącą kapituły Konkursu o Kryształową Cegłę organizowanego przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin.
„Dzień Wschodzi” Politechnika Lubelska bada, jak mózg „czuje” ciało. Nowatorski projekt może pomóc pacjentom z SM i po udarach
DZIEŃ WSCHODZI
film

„Dzień Wschodzi” Politechnika Lubelska bada, jak mózg „czuje” ciało. Nowatorski projekt może pomóc pacjentom z SM i po udarach

Naukowcy z Politechniki Lubelskiej, we współpracy z ośrodkami z Europy, prowadzą pionierskie badania nad zaburzeniami czucia u osób z chorobami neurologicznymi. Projekt może w przyszłości wskazać nowe drogi terapii dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, uszkodzeniem rdzenia kręgowego czy po udarach.
Koncerty, spektakle i potańcówka. Ruszyła jesienna edycja programu „Aktywny Senior”

Koncerty, spektakle i potańcówka. Ruszyła jesienna edycja programu „Aktywny Senior”

Ruszyła jesienna odsłona programu „Aktywny Senior”, w ramach którego miasto przygotowało serię spotkań, warsztatów i wydarzeń kulturalnych dla mieszkanek i mieszkańców Lublina w wieku senioralnym. W planie znalazły się m.in. koncerty, spektakle, zajęcia prozdrowotne i potańcówka. Część wydarzeń wymaga wcześniejszych zapisów.
FIBA Europe Cup PGE Start Lublin pożegna się z europejskimi rozgrywkami meczem z UCAM Murcia

FIBA Europe Cup PGE Start Lublin pożegna się z europejskimi rozgrywkami meczem z UCAM Murcia

PGE Start Lublin nie ma już szans na awans do kolejnej fazy FIBA Europe Cup. W środę o godz. 20.30 podopieczni Wojciecha Kamińskiego zakończą swoje europejskie boje w Murcii, gdzie zmierzą się z miejscowym UCAM
F-16
AKTUALIZACJA

Wojsko poderwało myśliwce, lotnisko ponownie otwarte

Po kolejnym nocnym ataku Rosjan na Ukrainę poderwano polskie myśliwce. Poranna akcja już się zakończyła. Lotnisko w Lublinie, w związku z działaniami lotnictwa wojskowego, było zamknięte. PL Lublin działa już normalnie.
W niedzielę Bogdanka LUK zmierzyła się z Asseco Resovią Rzeszów. W środę lublinianie zagrają na wyjeździe z JSW Jastrzębskim Węglem

W środę Bogdanka LUK Lublin zagra na wyjeździe z JSW Jastrzębskim Węglem

W środę wyjazdowym przeciwnikiem Bogdanki LUK Lublin będzie JSW Jastrzębski Węgiel. Mecz zaplanowano na godzinę 17.30
W spotkaniu piątej kolejki InPost ChKS Chełm pokonał Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:1

InPost ChKS Chełm pokonał Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:1

W spotkaniu piątej kolejki InPost ChKS Chełm pokonał Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:1
Chełm. 19-latek oskarżony o katastrofę drogową. W wypadku zginęło dwóch 18-latków

Chełm. 19-latek oskarżony o katastrofę drogową. W wypadku zginęło dwóch 18-latków

Prokuratura Rejonowa w Chełmie skierowała do Sądu Okręgowego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko 19-letniemu Szymonowi C. Śledczy zarzucają mu umyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym oraz prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Podczas marcowego wypadku w Chełmie śmierć poniosło dwóch 18-latków przewożonych w bagażniku.
Szwecja oferuje Polsce pomoc po aktach dywersji na kolei. „Przyjaciele trzymają się razem”

Szwecja oferuje Polsce pomoc po aktach dywersji na kolei. „Przyjaciele trzymają się razem”

Premier Szwecji Ulf Kristersson zadeklarował gotowość wsparcia Polski w związku z aktami dywersji, do których doszło na trasie Warszawa–Dorohusk. Jak przekazał na platformie X, oferta została złożona w rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem.
Donald Tusk: Wiemy kto stoi za aktami dywersji na kolei

Donald Tusk: Wiemy kto stoi za aktami dywersji na kolei

Premier Donald Tusk za pomocą mediów społecznościowych przekazał, że intensywna praca wielu osób pozwoliła ustalić osoby odpowiedzialne za akt dywersji na kolei.
Kosiniak-Kamysz: ABW lub SKW zbadają sprawę kamery przy uszkodzonych torach

Kosiniak-Kamysz: ABW lub SKW zbadają sprawę kamery przy uszkodzonych torach

ABW lub Służba Kontrwywiadu Wojskowego będą analizować hipotezy dotyczące kamery znalezionej w pobliżu uszkodzonych torów kolejowych na trasie Warszawa–Lublin — poinformował we wtorek wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ocenił, urządzenie mogło służyć do zarejestrowania wybuchu lub do obserwacji miejsca, aby zapobiec ewentualnemu zdemontowaniu ładunku.
Ziemniak w roli głównej. Przed nami IV Festiwal Kuchnia Inspiracji

Ziemniak w roli głównej. Przed nami IV Festiwal Kuchnia Inspiracji

Lublin szykuje się na wielkie święto lokalnych smaków. W dwa ostatnie weekendy listopada odbędzie się IV edycja Festiwalu Kuchnia Inspiracji, tym razem w całości poświęcona… ziemniakowi. To właśnie to popularne, ale często niedoceniane warzywo stanie w centrum spacerów, warsztatów, konkursów i jarmarków kulinarnych.

Najnowsze
Tysiąc paczek nielegalnych papierosów ukrytych w węglarce. Przemyt udaremniony w Terespolu

11:03 Tysiąc paczek nielegalnych papierosów ukrytych w węglarce. Przemyt udaremniony w Terespolu

10:01

24-latek podpalił karton w miejscu pracy. Trafił do aresztu

08:46

Czy w Lublinie powstanie architektoniczna perła? Znana architektka: Nie mamy barier rozwojowych

08:45

„Dzień Wschodzi” Politechnika Lubelska bada, jak mózg „czuje” ciało. Nowatorski projekt może pomóc pacjentom z SM i po udarach

07:59

Koncerty, spektakle i potańcówka. Ruszyła jesienna edycja programu „Aktywny Senior”

07:50

FIBA Europe Cup PGE Start Lublin pożegna się z europejskimi rozgrywkami meczem z UCAM Murcia

07:29

Wojsko poderwało myśliwce, lotnisko ponownie otwarte

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Tysiąc paczek nielegalnych papierosów ukrytych w węglarce. Przemyt udaremniony w Terespolu

Tysiąc paczek nielegalnych papierosów ukrytych w węglarce. Przemyt udaremniony w Terespolu

24-latek podpalił karton w miejscu pracy. Trafił do aresztu

24-latek podpalił karton w miejscu pracy. Trafił do aresztu

Budynek biurowy Centralnej Dyspozycji Mocy nominowany do Kryształowej Cegły 2025

Czy w Lublinie powstanie architektoniczna perła? Znana architektka: Nie mamy barier rozwojowych

„Dzień Wschodzi” Politechnika Lubelska bada, jak mózg „czuje” ciało. Nowatorski projekt może pomóc pacjentom z SM i po udarach
film

„Dzień Wschodzi” Politechnika Lubelska bada, jak mózg „czuje” ciało. Nowatorski projekt może pomóc pacjentom z SM i po udarach

Koncerty, spektakle i potańcówka. Ruszyła jesienna edycja programu „Aktywny Senior”

Koncerty, spektakle i potańcówka. Ruszyła jesienna edycja programu „Aktywny Senior”

FIBA Europe Cup PGE Start Lublin pożegna się z europejskimi rozgrywkami meczem z UCAM Murcia

FIBA Europe Cup PGE Start Lublin pożegna się z europejskimi rozgrywkami meczem z UCAM Murcia

Tysiąc paczek nielegalnych papierosów ukrytych w węglarce. Przemyt udaremniony w Terespolu

Tysiąc paczek nielegalnych papierosów ukrytych w węglarce. Przemyt udaremniony w Terespolu

24-latek podpalił karton w miejscu pracy. Trafił do aresztu

24-latek podpalił karton w miejscu pracy. Trafił do aresztu

Budynek biurowy Centralnej Dyspozycji Mocy nominowany do Kryształowej Cegły 2025

Czy w Lublinie powstanie architektoniczna perła? Znana architektka: Nie mamy barier rozwojowych

„Dzień Wschodzi” Politechnika Lubelska bada, jak mózg „czuje” ciało. Nowatorski projekt może pomóc pacjentom z SM i po udarach
film

„Dzień Wschodzi” Politechnika Lubelska bada, jak mózg „czuje” ciało. Nowatorski projekt może pomóc pacjentom z SM i po udarach

Koncerty, spektakle i potańcówka. Ruszyła jesienna edycja programu „Aktywny Senior”

Koncerty, spektakle i potańcówka. Ruszyła jesienna edycja programu „Aktywny Senior”

FIBA Europe Cup PGE Start Lublin pożegna się z europejskimi rozgrywkami meczem z UCAM Murcia

FIBA Europe Cup PGE Start Lublin pożegna się z europejskimi rozgrywkami meczem z UCAM Murcia

„Dzień Wschodzi” Politechnika Lubelska bada, jak mózg „czuje” ciało. Nowatorski projekt może pomóc pacjentom z SM i po udarach
film

„Dzień Wschodzi” Politechnika Lubelska bada, jak mózg „czuje” ciało. Nowatorski projekt może pomóc pacjentom z SM i po udarach

OFICJALNIE: Dwa wzmocnienia w Orlen Oil Motorze Lublin przed nowym sezonem
film

OFICJALNIE: Dwa wzmocnienia w Orlen Oil Motorze Lublin przed nowym sezonem

Szaro buro i ponuro. Jaki weekend nas czeka?
film

Szaro buro i ponuro. Jaki weekend nas czeka?

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie otwarte
film

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie otwarte

„Dzień Wschodzi”: ZUS ostrzega przed fałszywymi „listopadowymi przeliczeniami” i apeluje o ostrożność w sieci
film

„Dzień Wschodzi”: ZUS ostrzega przed fałszywymi „listopadowymi przeliczeniami” i apeluje o ostrożność w sieci

Święto Niepodległości w Puławach. Kwiaty, przemówienia a wieczorem koncert
galeria
film

Święto Niepodległości w Puławach. Kwiaty, przemówienia a wieczorem koncert

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
„Dzień Wschodzi” Politechnika Lubelska bada, jak mózg „czuje” ciało. Nowatorski projekt może pomóc pacjentom z SM i po udarach
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi” Politechnika Lubelska bada, jak mózg „czuje” ciało. Nowatorski projekt może pomóc pacjentom z SM i po udarach

film
„Dzień Wschodzi”: ZUS ostrzega przed fałszywymi „listopadowymi przeliczeniami” i apeluje o ostrożność w sieci
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: ZUS ostrzega przed fałszywymi „listopadowymi przeliczeniami” i apeluje o ostrożność w sieci

Słodko bez wyrzutów sumienia. Lubelska cukiernia przełamuje zasady
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

Słodko bez wyrzutów sumienia. Lubelska cukiernia przełamuje zasady

Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend
film

Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend

Wschodni Filar Europy. O odporności i niezależności regionów przygranicznych
galeria
film

Wschodni Filar Europy. O odporności i niezależności regionów przygranicznych

Sprawiedliwa cena dla rolników i „kotlet ma być kotletem”
film

Sprawiedliwa cena dla rolników i „kotlet ma być kotletem”

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza
film
Dzień Wschodzi

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
film
WIDEO

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
film
WIDEO

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

Foto
Strzelanie i szkolenie taktyczne. Terytorialsi z Kraśnika ćwiczyli umiejętności
ZDJĘCIA

Strzelanie i szkolenie taktyczne. Terytorialsi z Kraśnika ćwiczyli umiejętności

galeria
107. rocznica odzyskania Niepodległości przy szachownicy
galeria
ZDJĘCIA

107. rocznica odzyskania Niepodległości przy szachownicy

Okręgowy Inspektorat Pracy podsumował rok. Wręczono nagrody i wyróżnienia
galeria
ZDJĘCIA

Okręgowy Inspektorat Pracy podsumował rok. Wręczono nagrody i wyróżnienia

Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”
galeria
ZDJĘCIA

Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”

Pionierski zabieg w Lublinie. Wydrukowana w 3D kość nadgarstka uratowała sprawność ręki 27-latka
galeria

Pionierski zabieg w Lublinie. Wydrukowana w 3D kość nadgarstka uratowała sprawność ręki 27-latka

Alicja i biały królik biegają po Ogrodzie Botanicznym
galeria
ZDJĘCIA

Alicja i biały królik biegają po Ogrodzie Botanicznym

Praca na wyciagnięcie ręki i duże zarobki. Pensja nawet powyżej 10 tys. zł
galeria

Praca na wyciagnięcie ręki i duże zarobki. Pensja nawet powyżej 10 tys. zł

Listonosz dostarczy widoki Zamościa. Obrazki dzieci na znaczkach i pocztówkach
galeria

Listonosz dostarczy widoki Zamościa. Obrazki dzieci na znaczkach i pocztówkach

"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni
galeria
ZDJĘCIA

"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni

Skwer im. arcybiskupa Józefa Życińskiego po remoncie. „Brakuje jego głosu w przestrzeni publicznej”
galeria
ZDJĘCIA

Skwer im. arcybiskupa Józefa Życińskiego po remoncie. „Brakuje jego głosu w przestrzeni publicznej”

Lublinianie tłumnie ruszyli na groby
galeria
ZDJĘCIA

Lublinianie tłumnie ruszyli na groby