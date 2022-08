Lubelskie. Upały nie odpuszczają. W czterech powiatach możliwe też burze z gradem

Pierwsze dotyczy prognozowanych burz z gradem. Mogą wystąpić po południu. Ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW-PIB wydało dla czterech powiatów w Lubelskiem: kraśnickiego, opolskiego, puławskiego i ryckiego.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 25 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad" – czytamy w komunikacie.

Całego województwa lubelskiego dotyczy zaś drugie ostrzeżenie (pierwszego stopnia) – przed wysoką temperaturą powietrza.

"Nadal prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30 st. C do 32 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 14 st. C do 17 st. C" – ostrzega IMGW-PIB.

Pogoda w najbliższych dniach

W zachodniej i południowej części kraju przelotny deszcz i burze, miejscami możliwy grad. Od 23 st. na Ziemi Lubuskiej do 33 na Podkarpaciu. Poza tym słonecznie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na zachodni. Ciśnienie waha się, w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa.