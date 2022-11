W całej Polsce powstaną "amerykańskie" cmentarze wojskowe

Co powinna obecnie uwzględniać dobra opieka medyczna

Opieka medyczna – w założeniach pacjentów – powinna być skuteczna, szybka, komfortowa i pochłaniająca jak najmniej kosztów. Tylko, że to teoria: wyzwania, jakie niesie za sobą codzienna dbałość o zdrowie i aktywność wobec chorobowych wyzwań sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się np. prywatne pakiety medyczne. Warto w tym kontekście zastanowić się, co powinna uwzględniać odpowiedniej jakości opieka lekarska. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, jaka jest różnica między świadczeniami w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia a prywatnym leczeniem. Świadczenia, które zapewnia NFZ opłacane są niejako na podstawie składek, które opłaca się w ramach umów o pracę. Można więc założyć, że każda pracująca osoba składa się na całokształt działalności NFZ, a co za tym idzie – poszczególne badania, zabiegi i inne rozwiązania.